Atlético de Madrid - Levante en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
08 de Noviembre de 2025 18:30 .h
Descanso - Min. 47
1
1
Min. 45'+3''
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Levante 1.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 44''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 43''
Remate fallado por Jeremy Toljan (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 42''
Corner,Levante. Corner cometido por Koke.
Min. 42''
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Koke tras un saque de esquina.
Min. 41''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Etta Eyong.
Min. 41''
Min. 40''
Jon Olasagasti (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 39''
Min. 38''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 35''
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Min. 33''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Unai Elgezabal.
Min. 31''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 30''
Corner,Levante. Corner cometido por Pablo Barrios.
Min. 28''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Falta de Etta Eyong (Levante).
Min. 24''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 24''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.
Min. 24''
Fuera de juego, Levante. Matías Moreno intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.
Min. 23''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 23''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 21' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Levante 1. Manu Sánchez (Levante) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 21''
Corner,Levante. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 15''
Mano de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 15''
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Etta Eyong (Levante).
Min. 13''
Min. 13''
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Adrián de la Fuente, Levante. Atlético de Madrid 1, Levante 0.
Min. 8''
Min. 7''
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko después de un pase en profundidad.
Min. 5''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Barrios con un centro al área.
Min. 4''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento