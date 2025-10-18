Atlético de Madrid - Osasuna en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 9
18 de Octubre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 50
0
0
Min. 46''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 46''
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Osasuna 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Osasuna 0.
Min. 45'+5''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 45'+5''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Koke.
Min. 45'+2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Mano de Víctor Muñoz (Osasuna).
Min. 43''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giuliano Simeone sustituyendo a Nico González debido a una lesión.
Min. 42''
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 41''
Cambio en Osasuna, entra al campo Iker Benito sustituyendo a Valentin Rosier debido a una lesión.
Min. 41''
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 38''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 38''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 38''
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torró (Osasuna).
Min. 33''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 30''
Koke (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 30''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 30''
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lucas Torró (Osasuna) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Rubén García.
Min. 26''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Min. 24''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 24''
Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jon Moncayola tras un contraataque.
Min. 23''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 20''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Falta de Enzo Boyomo (Osasuna).
Min. 20''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Fuera de juego, Osasuna. Lucas Torró intentó un pase en profundidad pero Ante Budimir estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Corner,Osasuna. Corner cometido por José María Giménez.
Min. 16''
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios.
Min. 15''
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 15''
Remate rechazado de Rubén García (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jon Moncayola.
Min. 11''
Decisión del VAR: No Fue Gol Atlético de Madrid 0-0 Osasuna.
Min. 9''
GOL ANULADO POR EL VAR: Álex Baena (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 9''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Remate fallado por Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Enzo Boyomo.
Min. 7''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
Min. 6''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 4''
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
Min. 4''
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Barrios tras un saque de esquina.
Min. 4''
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
Min. 1''
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento