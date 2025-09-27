Atlético de Madrid - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 7
27 de Septiembre de 2025 16:15 .h
2ª parte - Min. 57
3
2
Min. 58''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 58''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 56''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 56''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 56''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 53''
Min. 53''
Min. 51''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Real Madrid 2. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 51''
Min. 50''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 50''
Arda Güler (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 49''
Penalti cometido por Arda Güler (Real Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 49''
Penalti a favor del Atlético de Madrid. Nico González sufrió falta en el área.
Min. 49''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 48''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 48''
Min. 46''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Raúl Asencio sustituyendo a Éder Militão debido a una lesión.
Min. 45'+8''
Final primera parte, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2.
Min. 45'+6''
Falta de Dani Carvajal (Real Madrid).
Min. 45'+6''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Koke con un centro al área.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Decisión del VAR: No Fue Gol Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid.
Min. 43''
GOL ANULADO POR EL VAR: Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 43''
Mano de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 43''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 42''
Min. 42''
Min. 40''
Nico González (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 39''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico González.
Min. 36' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 35''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 35''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pablo Barrios.
Min. 33''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 30''
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 28''
Min. 28''
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Arda Güler después de un pase en profundidad.
Min. 24''
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 23''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 23''
Remate rechazado de Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 22''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 22''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 21''
Min. 21''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 20''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Alexander Sørloth intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 18''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 17''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jude Bellingham.
Min. 16''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Giuliano Simeone con un centro al área tras botar una falta.
Min. 13''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 13''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 11''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios con un centro al área.
Min. 7''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 7''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Min. 5''
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
Min. 2''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 1''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dani Carvajal.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento