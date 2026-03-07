Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 27
07 de Marzo de 2026 18:30 .h
2ª parte - Min. 90
3
2
Min. 90'+1''
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
Min. 90''
Min. 90''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Min. 88''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 88''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 87''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 87''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brais Méndez.
Min. 83''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 83''
Min. 81' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 2. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 81''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Johnny Cardoso.
Min. 81''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 80''
Min. 78''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 78''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 76''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 74''
Min. 74''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Brais Méndez sustituyendo a Luka Sucic.
Min. 74''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Beñat Turrientes sustituyendo a Carlos Soler.
Min. 72''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 72''
Falta de Arsen Zakharyan (Real Sociedad).
Min. 72''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Min. 71''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 68' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra izquierda.
Min. 67' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 66''
Fuera de juego, Real Sociedad. Gonçalo Guedes intentó un pase en profundidad pero Arsen Zakharyan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 65''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 65''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Arsen Zakharyan sustituyendo a Ander Barrenetxea.
Min. 63''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Llorente tras un contraataque.
Min. 63''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 61''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Koke.
Min. 60''
Min. 58''
Remate fallado por Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 56''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Mikel Oyarzabal sustituyendo a Orri Óskarsson.
Min. 55''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Gonçalo Guedes sustituyendo a Pablo Marín.
Min. 54''
Se reanuda el partido.
Min. 54''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nico González sustituyendo a Thiago Almada.
Min. 53''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 53''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Julián Alvarez sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 53''
El juego está detenido debido a una lesión Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 51''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 51''
Remate rechazado de Yangel Herrera (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Luka Sucic.
Min. 50''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 50''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Thiago Almada intentó un pase en profundidad pero José María Giménez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 49''
Orri Óskarsson (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 49''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 49''
Min. 48''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Thiago Almada intentó un pase en profundidad pero Matteo Ruggeri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 47''
Min. 47''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marcos Llorente sustituyendo a Rodrigo Mendoza debido a una lesión.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1.
Min. 45'+6''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 45'+5''
Remate fallado por Sergio Gómez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ander Barrenetxea tras un contraataque.
Min. 45'+4''
Se reanuda el partido.
Min. 45'+3''
El juego está detenido debido a una lesión Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 41''
Remate fallado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Koke tras botar una falta.
Min. 40''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Falta de Duje Caleta-Car (Real Sociedad).
Min. 40''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 39''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Min. 36''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 32''
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Min. 30''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giuliano Simeone con un centro al área.
Min. 29''
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Koke con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 28''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 22''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 20''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Luka Sucic (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Min. 17''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Koke.
Min. 11''
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1. Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Luka Sucic.
Min. 7''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Min. 7''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de José María Giménez con un pase de cabeza.
Min. 4''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 1''
Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 1''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento