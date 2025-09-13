Atlético de Madrid - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 4
13 de Septiembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 33
1
0
Min. 34''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 33''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Foyth.
Min. 33''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. 32''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 31''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 31''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Barrios.
Min. 31''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergi Cardona.
Min. 30''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 28''
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 24''
Dani Parejo (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 24''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 22''
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Parejo.
Min. 19''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 15''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 15''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Villarreal 0. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 8''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 6''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 5''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 2''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento