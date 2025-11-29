Barcelona - Alavés en directo

Min. 12''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 11''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 7''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 7''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 7''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 5''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Min. 5''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Min. 4''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 4''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Denis Suárez tras un contraataque.
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Victor Parada tras un saque de esquina.
Min. 1''
Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 1''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento