Barcelona - Girona en directo

Min. 35''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 35''
Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 32''
Fuera de juego, Girona. Axel Witsel intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Marcus Rashford (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
Min. 29''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Falta de Vladyslav Vanat (Girona).
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.
Min. 26''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Toni Fernández.
Min. 25''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 25''
Portu (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Portu (Girona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vladyslav Vanat después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vladyslav Vanat (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Joel Roca después de un pase en profundidad.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 1. Axel Witsel (Girona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Arnau Martínez con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 20''
Corner,Girona. Corner cometido por Marc Casadó.
Min. 18''
Corner,Girona. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 16''
Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 15''
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 14''
Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 0. Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 12''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 9''
Se reanuda el partido.
Min. 9''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 5''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 3''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 3''
Falta de Bryan Gil (Girona).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento