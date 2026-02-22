Barcelona - Levante en directo

Min. '
Final del partido, Barcelona 3, Levante 0.
Final segunda parte, Barcelona 3, Levante 0.
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Falta de Fermín López (Barcelona).
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Remate parado a la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área.
Min. 88''
Cambio en Levante, entra al campo Nacho Pérez sustituyendo a Jeremy Toljan.
Cambio en Barcelona, entra al campo Roony Bardghji sustituyendo a Lamine Yamal.
Cambio en Barcelona, entra al campo Ronald Araujo sustituyendo a Gerard Martín.
Min. 87''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Tai Abed (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Frenkie de Jong después de un pase en profundidad.
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de João Cancelo.
Cambio en Levante, entra al campo Iker Losada sustituyendo a Carlos Álvarez.
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Barcelona. Fermín López intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 81' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 3, Levante 0. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal tras un saque de esquina.
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Corner,Levante. Corner cometido por Jules Koundé.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jon Olasagasti.
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Fuera de juego, Levante. Carlos Álvarez intentó un pase en profundidad pero Paco Cortés estaba en posición de fuera de juego.
Min. 70''
Cambio en Levante, entra al campo Karl Etta Eyong sustituyendo a Iván Romero.
Cambio en Levante, entra al campo Tai Abed sustituyendo a Kareem Tunde.
Corner,Levante. Corner cometido por Joan García.
Remate fallado por Paco Cortés (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jon Olasagasti tras un contraataque.
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 66''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Robert Lewandowski.
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Marc Bernal.
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Dani Olmo.
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Robert Lewandowski.
Corner,Levante. Corner cometido por Marc Bernal.
Remate rechazado de Paco Cortés (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Levante. Corner cometido por Eric García.
Marc Bernal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha.
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kareem Tunde (Levante).
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Jeremy Toljan (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Alan Matturro (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área tras un saque de esquina.
Remate fallado por João Cancelo (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Raphinha tras un saque de esquina.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Mathew Ryan.
Corner,Levante. Corner cometido por João Cancelo.
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 2, Levante 0.
Cambio en Levante, entra al campo Paco Cortés sustituyendo a Víctor García.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Barcelona 2, Levante 0.
Corner,Levante. Corner cometido por Robert Lewandowski.
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Iván Romero (Levante).
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Frenkie de Jong.
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Levante 0. Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Frenkie de Jong.
Fuera de juego, Barcelona. João Cancelo intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Kareem Tunde (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kareem Tunde (Levante).
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero Carlos Álvarez estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero después de un pase en profundidad.
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Iván Romero (Levante).
Corner,Levante. Corner cometido por Jules Koundé.
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Víctor García (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Fuera de juego, Levante. Manu Sánchez intentó un pase en profundidad pero Kareem Tunde estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Levante 0. Marc Bernal (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Eric García tras un saque de esquina.
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iván Romero.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento