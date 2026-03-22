Barcelona - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 29
22 de Marzo de 2026 14:00 .h
2ª parte - Min. 52
1
0
Min. 53''
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
Min. 52''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fermín López.
Min. 49''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Álvaro García intentó un pase en profundidad pero Isi Palazón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Robert Lewandowski.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 1, Rayo Vallecano 0.
Min. 45''
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Pacha Espino sustituyendo a Óscar Valentín.
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Álvaro García sustituyendo a Carlos Martín.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Barcelona 1, Rayo Vallecano 0.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de João Cancelo.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Raphinha.
Min. 44''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 44''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Remate fallado por Pathé Ciss (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Gerard Gumbau con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 39''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Gerard Gumbau intentó un pase en profundidad pero Pep Chavarría estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Remate fallado por João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde mas de 30 metros que sale rozando el larguero de libre directo.
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pathé Ciss.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 29''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Pep Chavarría (Rayo Vallecano).
Min. 26''
Lamine Yamal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Rayo Vallecano 0. Ronald Araujo (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de João Cancelo con un centro al área tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Gerard Martín (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 23''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Augusto Batalla.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 21''
Se reanuda el partido.
Min. 20''
El juego está detenido debido a una lesión Joan García (Barcelona).
Min. 19''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fermín López.
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
Fran Pérez (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 15''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pep Chavarría.
Min. 13''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un contraataque.
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 8''
Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Raphinha (Barcelona).
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Martín (Rayo Vallecano).
Min. 1''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Carlos Martín (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pep Chavarría.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento