Barcelona - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35
10 de Mayo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 62
2
0
Min. 63''
Fuera de juego, Real Madrid. Brahim Díaz intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
Min. 62''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 60''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 60''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 59''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 59''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 58''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 58''
Gonzalo García (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 56''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de João Cancelo después de un pase en profundidad.
Min. 55''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 55''
El juego está detenido (Barcelona).
El juego está detenido debido a una lesión Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 52''
Min. 52''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Dani Olmo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 52''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 51''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 48''
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 47''
Min. 47''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 2, Real Madrid 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Barcelona 2, Real Madrid 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Fran García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Dani Olmo (Barcelona).
Min. 40''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 39''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha tras un saque de esquina.
Min. 38''
Min. 38''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 36''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 36''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 31''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 31''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Dani Olmo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 27''
Min. 25''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 25''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric García.
Min. 22''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Raúl Asencio.
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Real Madrid 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 17''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 15''
Min. 15''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 12''
Min. 12''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pedri.
Min. 10''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 10''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Madrid 0. Marcus Rashford (Barcelona) marca de libre directo, remate con la derecha a la escuadra izquierda.
Min. 8''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 7''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 6''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 6''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento