Barcelona - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 21
25 de Enero de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 44
0
0
Min. 45''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Lucas Ahijado (Real Oviedo).
Min. 44''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
David Costas (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Falta de David Costas (Real Oviedo).
Min. 42''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 39''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 37''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 37''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 35''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 34''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ilyas Chaira.
Min. 34''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 33''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 33''
Mano de Aarón Escandell (Real Oviedo).
Min. 32''
Fuera de juego, Real Oviedo. Javi López intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 31''
Lucas Ahijado (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 29''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Javi López.
Min. 27''
Remate rechazado de Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Aarón Escandell.
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Kwasi Sibo.
Min. 26''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David Carmo.
Min. 24''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 23''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de David Costas.
Min. 18''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 18''
Min. 18''
Fuera de juego, Barcelona. Robert Lewandowski intentó un pase en profundidad pero João Cancelo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 16''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 15''
Se reanuda el partido.
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 12''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 12''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Fuera de juego, Real Oviedo. Alberto Reina intentó un pase en profundidad pero David Costas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 9''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Fuera de juego, Real Oviedo. Federico Viñas intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Min. 4''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 3''
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 2''
Fuera de juego, Real Oviedo. Kwasi Sibo intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Mano de Javi López (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento