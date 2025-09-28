Barcelona - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 7
28 de Septiembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 4
0
0
Min. 5''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 3''
Dro Fernández (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento