Barcelona - Sevilla en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28
15 de Marzo de 2026 16:15 .h
Min. '
Final del partido, Barcelona 5, Sevilla 2.
Min. 90'+3''
Final segunda parte, Barcelona 5, Sevilla 2.
Min. 90'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 5, Sevilla 2. Djibril Sow (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Oso con un centro al área.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 88''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Oso.
Min. 87''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 87''
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 85''
Falta de Manu Bueno (Sevilla).
Min. 84''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fermín López después de un pase en profundidad.
Min. 82''
Cambio en Barcelona, entra al campo Gavi sustituyendo a Raphinha.
Min. 78''
Cambio en Sevilla, entra al campo Manu Bueno sustituyendo a Lucien Agoumé.
Min. 78''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 76''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 74''
Mano de Oso (Sevilla).
Min. 73''
Remate fallado por Andrés Castrín (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Djibril Sow con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 73''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Joan García.
Min. 73''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rubén Vargas (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alexis Sánchez.
Min. 70''
Cambio en Sevilla, entra al campo Andrés Castrín sustituyendo a Tanguy Nianzou.
Min. 69''
Remate fallado por Ronald Araujo (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 69''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Djibril Sow.
Min. 68''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Chidera Ejuke (Sevilla) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Alexis Sánchez.
Min. 67''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marc Casadó sustituyendo a Marc Bernal.
Min. 67''
Cambio en Barcelona, entra al campo Lamine Yamal sustituyendo a Roony Bardghji.
Min. 66''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ronald Araujo sustituyendo a João Cancelo.
Min. 65''
Min. 65''
Falta de Neal Maupay (Sevilla).
Min. 64''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 64''
Falta de Chidera Ejuke (Sevilla).
Min. 60' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 5, Sevilla 1. João Cancelo (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 57''
Fuera de juego, Sevilla. Djibril Sow intentó un pase en profundidad pero Rubén Vargas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 53''
Min. 53''
Falta de Rubén Vargas (Sevilla).
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 4, Sevilla 1. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Fermín López.
Min. 48''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nemanja Gudelj.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Pedri.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 3, Sevilla 1.
Min. 45''
Cambio en Sevilla, entra al campo Rubén Vargas sustituyendo a Gabriel Suazo.
Min. 45''
Cambio en Sevilla, entra al campo Neal Maupay sustituyendo a Akor Adams.
Min. 45''
Cambio en Sevilla, entra al campo Chidera Ejuke sustituyendo a José Ángel Carmona.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Barcelona 3, Sevilla 1.
Min. 45'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 3, Sevilla 1. Oso (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juanlu Sánchez con un centro al área.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área.
Min. 41''
Remate rechazado de Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Ángel Carmona.
Min. 41''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 41''
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Min. 40''
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 3, Sevilla 0. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 37''
Gabriel Suazo (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Min. 37''
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla).
Min. 35''
Fuera de juego, Sevilla. Oso intentó un pase en profundidad pero Akor Adams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 31''
Fuera de juego, Sevilla. Lucien Agoumé intentó un pase en profundidad pero Juanlu Sánchez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Remate fallado por Lucien Agoumé (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Djibril Sow con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Joan García.
Min. 28''
Fuera de juego, Barcelona. Raphinha intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 25''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla).
Min. 24''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Juanlu Sánchez (Sevilla).
Min. 23''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 22''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 21''
¡Gooooool! Barcelona 2, Sevilla 0. Raphinha (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 18''
Decisión del VAR: Penalti Barcelona.
Min. 18''
Penalti cometido por José Ángel Carmona (Sevilla) con una mano dentro del área.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 17''
Min. 17''
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
Min. 17''
Min. 17''
Falta de Oso (Sevilla).
Min. 16''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Alexis Sánchez (Sevilla).
Min. 14''
Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Oso estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Fuera de juego, Barcelona. Raphinha intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
¡Gooooool! Barcelona 1, Sevilla 0. Raphinha (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por el centro de la portería.
Min. 8''
Penalti a favor del Barcelona. João Cancelo sufrió falta en el área.
Min. 8''
Penalti cometido por Djibril Sow (Sevilla) tras una falta dentro del área.
Min. 4''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 4''
Alexis Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate rechazado de Nemanja Gudelj (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 2''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 2''
Akor Adams (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 1''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento