Barcelona - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 26
28 de Febrero de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 49
2
1
Min. 50''
Mano de Raphinha (Barcelona).
Min. 49' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Villarreal 1. Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho al centro de la portería. Asistencia de Santiago Mouriño tras un saque de esquina.
Min. 49''
Remate fallado por Santiago Mouriño (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santi Comesaña tras un saque de esquina.
Min. 48''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 46''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jules Koundé.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 2, Villarreal 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Barcelona 2, Villarreal 0.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, Barcelona. Dani Olmo intentó un pase en profundidad pero Jules Koundé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raphinha tras un saque de esquina.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Luiz Júnior.
Min. 43''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 42''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 42''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 41''
Remate fallado por Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 40''
Fuera de juego, Barcelona. Raphinha intentó un pase en profundidad pero Fermín López estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Villarreal 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 36''
Fuera de juego, Villarreal. Pape Gueye intentó un pase en profundidad pero Ayoze Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Fuera de juego, Villarreal. Alberto Moleiro intentó un pase en profundidad pero Georges Mikautadze estaba en posición de fuera de juego.
Min. 33''
Fuera de juego, Villarreal. Nicolas Pépé intentó un pase en profundidad pero Ayoze Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 31''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Villarreal 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fermín López.
Min. 25''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 23''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 23''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 20''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Mano de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 14''
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 13''
Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 12''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 11''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 10''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 10''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 9''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Fuera de juego, Villarreal. Pau Navarro intentó un pase en profundidad pero Ayoze Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 1''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento