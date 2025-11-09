Celta de Vigo - Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
09 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
1
1
Min. 16''
Remate parado a la escuadra izquierda. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Óscar Mingueza.
Min. 15''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Óscar Mingueza intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Barcelona 1. Sergio Carreira (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Borja Iglesias después de un pase en profundidad.
Min. 11''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fermín López.
Min. 10''
¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Barcelona 1. Robert Lewandowski (Barcelona) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 8''
Decisión del VAR: Penalti Barcelona.
Min. 7''
Penalti cometido por Marcos Alonso (Celta de Vigo) con una mano dentro del área.
Min. 7''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 5''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Min. 4''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Remate parado a la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 4''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 3''
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
Min. 3''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 2''
Min. 2''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento