Elche - Alavés en directo

Min. 45'+1''
Final primera parte, Elche 0, Deportivo Alavés 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por David Affengruber.
Min. 45''
Remate rechazado de Ángel Pérez (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 43''
Falta de Aleix Febas (Elche).
Min. 43''
Min. 42''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Victor Chust con un centro al área tras botar una falta.
Min. 41''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 41''
Min. 37''
Corner,Elche. Corner cometido por Victor Parada.
Min. 36''
Remate rechazado de Aleix Febas (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 33''
Jonny (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 33''
Falta de Jonny (Deportivo Alavés).
Min. 30''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de David Affengruber con un pase de cabeza.
Min. 29''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Min. 27''
Remate fallado por Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 26''
Remate rechazado de Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ángel Pérez.
Min. 24''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 24''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Ángel Pérez (Deportivo Alavés).
Min. 23''
Falta de Aleix Febas (Elche).
Min. 23''
Min. 23''
Remate rechazado de André Silva (Elche) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 20''
Falta de Marc Aguado (Elche).
Min. 20''
Jon Guridi (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Corner,Elche. Corner cometido por Jonny.
Min. 19''
Remate rechazado de André Silva (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gonzalo Villar.
Min. 18''
Falta de Gonzalo Villar (Elche).
Min. 18''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Corner,Elche. Corner cometido por Jonny.
Min. 15''
Pedro Bigas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Toni Martínez (Deportivo Alavés).
Min. 14''
Falta de Pedro Bigas (Elche).
Min. 14''
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Jon Guridi (Deportivo Alavés).
Min. 12''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Falta de Tete Morente (Elche).
Min. 12''
Min. 11''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Victor Chust.
Min. 10''
Falta de Pedro Bigas (Elche).
Min. 10''
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Remate fallado por André Silva (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 7''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Antonio Sivera intentó un pase en profundidad pero Ibrahim Diabate estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate fallado por Jon Guridi (Deportivo Alavés) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Abde Rebbach con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 5''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Germán Valera.
Min. 4''
Falta de André Silva (Elche).
Min. 4''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento