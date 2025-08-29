Elche - Levante en directo

Min. '
Final del partido, Elche 2, Levante 0.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Elche 2, Levante 0.
Min. 90'+4''
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero Carlos Espí estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+4''
Remate parado por bajo a la izquierda. Aleix Febas (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de André Silva.
Min. 90'+3''
Falta de Pedro Bigas (Elche).
Min. 90'+3''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+3''
Mano de Iker Losada (Levante).
Min. 90'+1''
Mourad El Ghezouani (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Corner,Levante. Corner cometido por Matías Dituro.
Min. 90''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Víctor García (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pablo Martínez.
Min. 89''
Remate fallado por Aleix Febas (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Martim Neto.
Min. 89''
Remate rechazado de Mourad El Ghezouani (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de André Silva.
Min. 86''
Cambio en Elche, entra al campo Federico Redondo sustituyendo a Rodrigo Mendoza.
Min. 86''
Cambio en Elche, entra al campo Léo Pétrot sustituyendo a Germán Valera.
Min. 84''
Rodrigo Mendoza (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 84''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 84''
Cambio en Levante, entra al campo Iker Losada sustituyendo a Manu Sánchez.
Min. 84''
Cambio en Levante, entra al campo Carlos Espí sustituyendo a Iván Romero.
Min. 83''
Remate fallado por Roger Brugué (Levante) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 82''
Corner,Levante. Corner cometido por Victor Chust.
Min. 82''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 81''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 80''
Remate rechazado de Martim Neto (Elche) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Germán Valera.
Min. 79''
Remate fallado por Oriol Rey (Levante) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 77''
Falta de André Silva (Elche).
Min. 77''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Min. 75''
Min. 72''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 71''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Min. 70''
Cambio en Elche, entra al campo André Silva sustituyendo a Álvaro Rodríguez.
Min. 70''
Cambio en Elche, entra al campo Martim Neto sustituyendo a Marc Aguado.
Min. 68''
Falta de Marc Aguado (Elche).
Min. 68''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 68''
Cambio en Levante, entra al campo Víctor García sustituyendo a Jeremy Toljan.
Min. 68''
Cambio en Levante, entra al campo Jon Olasagasti sustituyendo a Carlos Álvarez.
Min. 67''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 67''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Remate fallado por Manu Sánchez (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jeremy Toljan tras botar una falta.
Min. 66''
Falta de Mourad El Ghezouani (Elche).
Min. 66''
Jeremy Toljan (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 65''
Cambio en Elche, entra al campo Mourad El Ghezouani sustituyendo a Rafa Mir.
Min. 65''
Remate fallado por Álvaro Núñez (Elche) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Germán Valera tras un saque de esquina.
Min. 64''
Min. 62''
Remate fallado por Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda de libre directo.
Min. 62''
Cambio en Levante, entra al campo José Luis Morales sustituyendo a Jorge Cabello.
Min. 61''
Falta de Pedro Bigas (Elche).
Min. 61''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 60''
Remate parado por bajo a la izquierda. Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Germán Valera.
Min. 60''
Min. 60''
El juego está detenido debido a una lesión Jeremy Toljan (Levante).
Min. 58''
Rodrigo Mendoza (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 58''
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
Min. 58''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Remate rechazado de Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 57''
Remate fallado por Roger Brugué (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Álvarez después de un pase en profundidad.
Min. 57''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 57''
Min. 56''
Corner,Elche. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 56''
Min. 56''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 55''
Falta de Marc Aguado (Elche).
Min. 55''
Min. 54''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 54''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 2, Levante 0. Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pedro Bigas.
Min. 50''
Min. 50''
Min. 46' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Levante 0. Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Álvaro Rodríguez con un pase de cabeza tras un contraataque.
Min. '
Empieza segunda parte Elche 0, Levante 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Elche 0, Levante 0.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedro Bigas con un centro al área.
Min. 45'+3''
Jeremy Toljan (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+3''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 45'+2''
Carlos Álvarez (Levante) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero con un centro al área.
Min. 45'+2''
Falta de Aleix Febas (Elche).
Min. 45'+2''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Rafa Mir (Elche).
Min. 45''
Unai Elgezabal (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Remate rechazado de Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 43''
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
Min. 43''
Pablo Martínez (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Remate fallado por Pedro Bigas (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Germán Valera con un centro al área tras botar una falta.
Min. 39''
Adrián de la Fuente (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Min. 39''
Min. 38''
Rafa Mir (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Min. 37''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Jorge Cabello (Levante).
Min. 35''
Min. 35''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 32''
Victor Chust (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 30''
Min. 28''
Min. 27''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jeremy Toljan con un centro al área tras un contraataque.
Min. 25''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Min. 23''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 23''
Min. 22''
Remate fallado por Aleix Febas (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rodrigo Mendoza tras un contraataque.
Min. 21''
Falta de David Affengruber (Elche).
Min. 21''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 19''
Fuera de juego, Elche. Pedro Bigas intentó un pase en profundidad pero Rafa Mir estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Remate rechazado de Germán Valera (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrigo Mendoza.
Min. 13''
Min. 11''
Min. 10''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álvaro Núñez con un centro al área.
Min. 8''
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Roger Brugué (Levante).
Min. 8''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rodrigo Mendoza con un centro al área.
Min. 7''
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento