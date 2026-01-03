Elche - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 18
03 de Enero de 2026 18:30 .h
2ª parte - Min. 82
1
3
Min. 83' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Villarreal 3. Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Sergi Cardona.
Min. 80''
Min. 80''
Cambio en Villarreal, entra al campo Juan Foyth sustituyendo a Santiago Mouriño debido a una lesión.
Min. 79''
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 79''
Cambio en Elche, entra al campo Rodrigo Mendoza sustituyendo a Martim Neto.
Min. 79''
Cambio en Elche, entra al campo Josan sustituyendo a Álvaro Núñez.
Min. 79''
Cambio en Elche, entra al campo Adam El Mokhtari sustituyendo a Rafa Mir.
Min. 79''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).
Min. 78''
Corner,Elche. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 78''
Remate rechazado de Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rafa Mir.
Min. 76''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tani Oluwaseyi sustituyendo a Georges Mikautadze.
Min. 76''
Cambio en Villarreal, entra al campo Carlos Macià sustituyendo a Dani Parejo.
Min. 71''
Cambio en Elche, entra al campo Grady Diangana sustituyendo a Marc Aguado.
Min. 69''
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gerard Moreno tras un contraataque.
Min. 68''
Cambio en Villarreal, entra al campo Sergi Cardona sustituyendo a Nicolas Pépé.
Min. 67''
Cambio en Villarreal, entra al campo Gerard Moreno sustituyendo a Ayoze Pérez.
Min. 66''
Aleix Febas (Elche) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 66''
Pedro Bigas (Elche) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 66''
Santi Comesaña (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 66''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 66''
Min. 64''
Corner,Elche. Corner cometido por Alfonso Pedraza.
Min. 63''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rafa Mir (Elche) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álvaro Rodríguez con un centro al área.
Min. 61''
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Min. 61''
Cambio en Elche, entra al campo Bambo Diaby sustituyendo a David Affengruber.
Min. 60''
Min. 60''
Pau Navarro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Remate rechazado de Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Germán Valera.
Min. 57''
Remate fallado por Santiago Mouriño (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alberto Moleiro.
Min. 54''
Min. 53''
El juego está detenido debido a una lesión Luiz Júnior (Villarreal).
Min. 52''
Remate fallado por Pedro Bigas (Elche) remate de cabeza desde muy cerca sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Álvaro Núñez con un centro al área.
Min. 51''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Pau Navarro.
Min. 51''
Min. 50''
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 50''
Germán Valera (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 49''
Min. 49''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 49''
Min. 47''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 47''
Min. '
Empieza segunda parte Elche 1, Villarreal 2.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Elche 1, Villarreal 2.
Min. 45'+4''
Fuera de juego, Elche. Iñaki Peña intentó un pase en profundidad pero Álvaro Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Georges Mikautadze.
Min. 45'+2''
Álvaro Núñez (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+2''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 45'+1''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Elche. Corner cometido por Pau Navarro.
Min. 42''
Fuera de juego, Villarreal. Santiago Mouriño intentó un pase en profundidad pero Nicolas Pépé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Pedro Bigas con un centro al área.
Min. 41''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 41''
Falta de Pau Navarro (Villarreal).
Min. 41''
Remate fallado por Pedro Bigas (Elche) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Affengruber.
Min. 40''
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Marc Aguado (Elche).
Min. 39''
Ayoze Pérez (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Min. 37''
Remate fallado por Aleix Febas (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 36''
Remate fallado por Martim Neto (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Germán Valera con un centro al área.
Min. 34''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 34''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Remate rechazado de Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Parejo con un centro al área.
Min. 32''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Iñaki Peña.
Min. 32''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rafa Marín con un pase de cabeza.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Villarreal 2. Martim Neto (Elche) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Aleix Febas.
Min. 29''
Remate rechazado de Aleix Febas (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Martim Neto.
Min. 25''
Remate rechazado de Álvaro Núñez (Elche) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 22''
Corner,Elche. Corner cometido por Rafa Marín.
Min. 22''
Remate fallado por Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 20''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 19''
Corner,Villarreal. Corner cometido por David Affengruber.
Min. 19''
Remate rechazado de Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alberto Moleiro.
Min. 18''
Falta de David Affengruber (Elche).
Min. 18''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Remate fallado por Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ayoze Pérez tras un contraataque.
Min. 13' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 0, Villarreal 2. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 10''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 0, Villarreal 1. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Georges Mikautadze tras un contraataque.
Min. 4''
Min. 4''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 3''
Falta de Aleix Febas (Elche).
Min. 3''
Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Min. 2''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento