Espanyol - Barcelona en directo

Min. '
Final del partido, Espanyol 0, Barcelona 2.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Espanyol 0, Barcelona 2.
Min. 90'+4''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+4''
Falta de Jofre Carreras (Espanyol).
Min. 90'+2''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Dani Olmo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 90' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Espanyol 0, Barcelona 2. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Fermín López.
Min. 89''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pedri con un pase de cabeza tras botar una falta.
Min. 89''
Remate rechazado de Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 89''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 88''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 88''
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
Min. 86' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Espanyol 0, Barcelona 1. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Fermín López.
Min. 85''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 85''
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Fuera de juego, Espanyol. Kike García intentó un pase en profundidad pero Ramon Terrats estaba en posición de fuera de juego.
Min. 83''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Falta de Javi Puado (Espanyol).
Min. 82''
Cambio en Espanyol, entra al campo Javi Puado sustituyendo a Pere Milla.
Min. 82''
Cambio en Espanyol, entra al campo Ramon Terrats sustituyendo a Tyrhys Dolan.
Min. 81''
Fuera de juego, Espanyol. Carlos Romero intentó un pase en profundidad pero Kike García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 80''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 80''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 77''
Pol Lozano (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 77''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
Min. 76''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Joan García.
Min. 76''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Carlos Romero (Espanyol) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jofre Carreras.
Min. 75''
Cambio en Espanyol, entra al campo Kike García sustituyendo a Roberto Fernández.
Min. 75''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 75''
Omar El Hilali (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 73''
Min. 72''
El juego está detenido debido a una lesión Pedri (Barcelona).
Min. 72''
Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal tras un contraataque.
Min. 71''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marko Dmitrovic.
Min. 71''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 71''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fermín López con un centro al área.
Min. 70''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Leandro Cabrera.
Min. 69''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 69''
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Leandro Cabrera con un pase de cabeza.
Min. 68''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 68''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 66''
Fuera de juego, Espanyol. Pere Milla intentó un pase en profundidad pero Leandro Cabrera estaba en posición de fuera de juego.
Min. 66''
Mano de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 64''
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Raphinha.
Min. 64''
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Gerard Martín.
Min. 64''
Cambio en Barcelona, entra al campo Robert Lewandowski sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 64''
Remate rechazado de Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pol Lozano.
Min. 62''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Fernando Calero.
Min. 62''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 61''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 61''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 61''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Carlos Romero.
Min. 60''
Cambio en Espanyol, entra al campo Jofre Carreras sustituyendo a Edu Expósito.
Min. 59''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
Min. 58''
Remate rechazado de Tyrhys Dolan (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pere Milla.
Min. 56''
Min. 56''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 55''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Marko Dmitrovic.
Min. 54''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Urko González de Zárate.
Min. 54''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jules Koundé (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Fermín López con un centro al área.
Min. 53''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Fernando Calero.
Min. 53''
Remate rechazado de Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 52''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 52''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Remate fallado por Pere Milla (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 47''
Min. 47''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza segunda parte Espanyol 0, Barcelona 0.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Marcus Rashford.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Espanyol 0, Barcelona 0.
Min. 45'+1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 42''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
Min. 41''
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Roberto Fernández (Espanyol).
Min. 39''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Joan García.
Min. 39''
Remate parado a la escuadra izquierda. Pere Milla (Espanyol) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Carlos Romero con un centro al área.
Min. 38''
Fuera de juego, Espanyol. Urko González de Zárate intentó un pase en profundidad pero Pere Milla estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38''
Min. 38''
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 37''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área tras botar una falta.
Min. 36''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 36''
Falta de Pere Milla (Espanyol).
Min. 31''
Min. 31''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 29''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Eric García.
Min. 27''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
Min. 24''
Falta de Raphinha (Barcelona).
Min. 24''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 23''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Leandro Cabrera.
Min. 21''
Min. 20''
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Min. 20''
Remate rechazado de Pere Milla (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 20''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito después de un pase en profundidad.
Min. 17''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Omar El Hilali (Espanyol).
Min. 9''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 9''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 9''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 9''
Remate rechazado de Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
Min. 8''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Eric García.
Min. 8''
Remate rechazado de Fernando Calero (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pere Milla.
Min. 7''
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
Min. 7''
Omar El Hilali (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Remate rechazado de Tyrhys Dolan (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pol Lozano.
Min. 3''
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Pol Lozano (Espanyol).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento