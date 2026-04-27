Espanyol - Levante en directo

Min. 45'+3''
Final primera parte, Espanyol 0, Levante 0.
Min. 45'+2''
Fuera de juego, Espanyol. Fernando Calero intentó un pase en profundidad pero Omar El Hilali estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Paco Cortés.
Min. 44''
Remate rechazado de Kike García (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Omar El Hilali.
Min. 43''
Remate fallado por Kike García (Espanyol) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
Min. 41''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Ugo Raghouber.
Min. 40''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kike García (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito.
Min. 39''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante).
Min. 39''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Fuera de juego, Espanyol. Ramon Terrats intentó un pase en profundidad pero Cyril Ngonge estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Fuera de juego, Espanyol. Kike García intentó un pase en profundidad pero Cyril Ngonge estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 35''
Cyril Ngonge (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Se reanuda el partido.
Min. 32''
El juego está detenido (Levante).
Min. 32''
Fuera de juego, Espanyol. Carlos Romero intentó un pase en profundidad pero Kike García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 29''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 26''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Cyril Ngonge (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Edu Expósito.
Min. 25''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 25''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Urko González de Zárate (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 23''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 23''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Pere Milla (Espanyol).
Min. 21''
Fuera de juego, Espanyol. Omar El Hilali intentó un pase en profundidad pero Kike García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 19''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 13''
Fuera de juego, Espanyol. Leandro Cabrera intentó un pase en profundidad pero Cyril Ngonge estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 11''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Corner,Levante. Corner cometido por Marko Dmitrovic.
Min. 6''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Víctor García (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Paco Cortés después de un pase en profundidad.
Min. 3''
Falta de Ramon Terrats (Espanyol).
Min. 3''
Matías Moreno (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kike García (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cyril Ngonge después de un pase en profundidad.
Min. 2''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 2''
Fernando Calero (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento