Espanyol - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 34
03 de Mayo de 2026 21:00 .h
Finalizado
Final del partido, Espanyol 0, Real Madrid 2.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Espanyol 0, Real Madrid 2.
Min. 90'+5''
Falta de César Palacios (Real Madrid).
Min. 90'+5''
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 90'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carlos Romero.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90'+1''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Min. 90''
Falta de César Palacios (Real Madrid).
Min. 90''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 89''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 87''
Remate fallado por Carlos Romero (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Pere Milla tras un saque de esquina.
Min. 87''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 87''
Remate rechazado de Carlos Romero (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jofre Carreras.
Min. 85''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 85''
César Palacios (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 85''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
Min. 84''
Cambio en Real Madrid, entra al campo César Palacios sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 83''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 83''
Falta de Charles Pickel (Espanyol).
Min. 81''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 80''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 80''
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 77''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 77''
Marko Dmitrovic (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Antoniu Roca.
Min. 75''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Romero (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Omar El Hilali con un centro al área.
Min. 75''
Gonzalo García (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 75''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 75''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Remate fallado por Kike García (Espanyol) remate de cabeza muy escorado desde la derecha que se le va demasiado alto. Asistencia de Pere Milla con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 73''
Cambio en Espanyol, entra al campo Pere Milla sustituyendo a Tyrhys Dolan.
Min. 73''
Cambio en Espanyol, entra al campo Kike García sustituyendo a Roberto Fernández.
Min. 73''
Cambio en Espanyol, entra al campo Jofre Carreras sustituyendo a Ramon Terrats.
Min. 73''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 73''
Remate rechazado de Charles Pickel (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ramon Terrats.
Min. 72''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Falta de Ramon Terrats (Espanyol).
Min. 70''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 70''
Fernando Calero (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Omar El Hilali.
Min. 66' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Espanyol 0, Real Madrid 2. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 66''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Ramon Terrats (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 64''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 61''
Cambio en Espanyol, entra al campo Antoniu Roca sustituyendo a Rubén Sánchez debido a una lesión.
Min. 61''
Cambio en Espanyol, entra al campo Charles Pickel sustituyendo a Edu Expósito.
Min. 61''
Se reanuda el partido.
Min. 61''
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Sánchez (Espanyol).
Min. 60''
Fuera de juego, Espanyol. Tyrhys Dolan intentó un pase en profundidad pero Roberto Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 58''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 57''
Remate rechazado de Ramon Terrats (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Carlos Romero con un centro al área.
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Espanyol 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 53''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Thiago Pitarch.
Min. 53''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 52''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rubén Sánchez.
Min. 50''
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 50''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Remate fallado por Rubén Sánchez (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 46''
Remate rechazado de Edu Expósito (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza segunda parte Espanyol 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Espanyol 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
Min. 45'+3''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Ramon Terrats (Espanyol) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 45'+2''
Edu Expósito (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+2''
Thiago Pitarch (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Omar El Hilali (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Remate fallado por Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Min. 42''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 41''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 41''
Remate rechazado de Carlos Romero (Espanyol) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 40''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Federico Valverde (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fran García con un centro al área.
Min. 38''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Roberto Fernández (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Thiago Pitarch.
Min. 35''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Antonio Rüdiger estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 30''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Omar El Hilali.
Min. 29''
Remate fallado por Ramon Terrats (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Carlos Romero.
Min. 28''
Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 26''
Omar El Hilali (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 26''
Decisión del VAR: No Hay Tarjeta Roja Omar El Hilali (Espanyol).
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Omar El Hilali (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 22''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 22''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Fuera de juego, Real Madrid. Fran García intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Mano de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 18''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 18''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Remate rechazado de Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ramon Terrats.
Min. 14''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Ferland Mendy debido a una lesión.
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Ferland Mendy (Real Madrid).
Min. 9''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carlos Romero.
Min. 8''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 7''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Thiago Pitarch.
Min. 5''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 5''
Rubén Sánchez (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Remate fallado por Rubén Sánchez (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 3''
Remate fallado por Roberto Fernández (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rubén Sánchez.
Min. 1''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 1''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento