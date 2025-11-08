Espanyol - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
08 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 7
0
0
Min. 8''
Remate fallado por Pere Milla (Espanyol) con un remate desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Omar El Hilali con un centro al área.
Min. 6''
Mano de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 6''
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 2''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 2''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento