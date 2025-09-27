Getafe - Levante en directo

Min. 57' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Getafe 1, Levante 1. Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Abdel Abqar con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 56''
Corner,Getafe. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 56''
Fuera de juego, Levante. Etta Eyong intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.
Min. 55''
Corner,Getafe. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 52''
Falta de Coba da Costa (Getafe).
Min. 52''
Jeremy Toljan (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Mano de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 51''
Coba da Costa (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 51''
Remate fallado por Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 49''
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 49''
Luis Milla (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Min. 48''
Remate parado por bajo a la izquierda. Coba da Costa (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 48''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alex Sancris (Getafe) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kiko Femenía.
Min. 46''
Remate fallado por Javi Muñoz (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Davinchi.
Min. 45''
Cambio en Getafe, entra al campo Kiko Femenía sustituyendo a Domingos Duarte.
Min. '
Empieza segunda parte Getafe 0, Levante 1.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Getafe 0, Levante 1.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Unai Vencedor con un centro al área tras botar una falta.
Min. 45'+3''
Falta de Abdel Abqar (Getafe).
Min. 45'+3''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jeremy Toljan con un centro al área.
Min. 43''
Se reanuda el partido.
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Borja Mayoral (Getafe).
Min. 41''
Abdel Abqar (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Falta de Abdel Abqar (Getafe).
Min. 41''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Cambio en Getafe, entra al campo Coba da Costa sustituyendo a Mario Martín.
Min. 40''
Cambio en Getafe, entra al campo Alex Sancris sustituyendo a Djené Dakonam.
Min. 39''
Javi Muñoz (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Kervin Arriaga (Levante).
Min. 38''
Remate fallado por Javi Muñoz (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 38''
Corner,Getafe. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. 35''
Domingos Duarte (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Min. 35''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Min. 33''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Corner,Getafe. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 29''
El juego está detenido (Getafe).
Min. 28''
Min. 28''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Getafe 0, Levante 1. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Roger Brugué.
Min. 25''
Min. 25''
Jeremy Toljan (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Javi Muñoz (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 24''
Corner,Getafe. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 22''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Min. 21''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 21''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Fuera de juego, Levante. Unai Vencedor intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Min. 15''
Manu Sánchez (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 15''
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 15''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 13''
Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Min. 13''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 10''
David Soria (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 9''
Djené Dakonam (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
Min. 9''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Min. 6''
Mano de Unai Vencedor (Levante).
Min. 4''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Manu Sánchez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 3''
Corner,Levante. Corner cometido por Davinchi.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento