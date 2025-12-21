Girona - Atlético de Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 17
21 de Diciembre de 2025 14:00 .h
Finalizado
0
3
Min. '
Final del partido, Girona 0, Atlético de Madrid 3.
Min. 90'+3''
Final segunda parte, Girona 0, Atlético de Madrid 3.
Min. 90'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Girona 0, Atlético de Madrid 3. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Giacomo Raspadori.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 90'+1''
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Se reanuda el partido.
Min. 90''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 87''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giuliano Simeone intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 85''
Min. 85''
Min. 84''
Remate fallado por Hugo Rincón (Girona) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Yáser Asprilla tras botar una falta.
Min. 84''
Thomas Lemar (Girona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 83''
Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Min. 83''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giacomo Raspadori sustituyendo a Alexander Sørloth.
Min. 80''
Remate rechazado de Daley Blind (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yáser Asprilla.
Min. 79''
Min. 79''
Min. 78''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Marcos Llorente.
Min. 77''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Julián Alvarez.
Min. 77''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Conor Gallagher.
Min. 76''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Falta de Yáser Asprilla (Girona).
Min. 74''
Corner,Girona. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 74''
Remate rechazado de Álex Moreno (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vitor Reis.
Min. 73''
Corner,Girona. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 73''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álex Moreno (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Daley Blind después de un pase en profundidad.
Min. 72''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Álex Moreno (Girona).
Min. 71''
Cambio en Girona, entra al campo Thomas Lemar sustituyendo a Iván Martín.
Min. 71''
Cambio en Girona, entra al campo Jhon Solís sustituyendo a Viktor Tsygankov.
Min. 70''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Min. 64''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Daley Blind.
Min. 64''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Koke.
Min. 61''
Cambio en Girona, entra al campo Bryan Gil sustituyendo a Arnau Martínez.
Min. 61''
Cambio en Girona, entra al campo Hugo Rincón sustituyendo a Alejandro Francés.
Min. 61''
Fuera de juego, Girona. Alejandro Francés intentó un pase en profundidad pero Viktor Tsygankov estaba en posición de fuera de juego.
Min. 60''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 57''
Arnau Martínez (Girona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 57''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 57''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Remate fallado por Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 55''
Min. 55''
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 52''
Fuera de juego, Girona. Vladyslav Vanat intentó un pase en profundidad pero Álex Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Min. 50''
Remate rechazado de Vladyslav Vanat (Girona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Daley Blind después de un pase en profundidad.
Min. 49''
Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 48''
Axel Witsel (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 45''
Cambio en Girona, entra al campo Yáser Asprilla sustituyendo a Joel Roca.
Min. '
Empieza segunda parte Girona 0, Atlético de Madrid 2.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Girona 0, Atlético de Madrid 2.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Alejandro Francés (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Marc Pubill estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.
Min. 42''
Remate parado por bajo a la izquierda. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 41''
Fuera de juego, Girona. Daley Blind intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Girona 0, Atlético de Madrid 2. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 37''
Alejandro Francés (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 36''
Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 34''
Alejandro Francés (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Min. 33''
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alexander Sørloth.
Min. 32''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Mano de Álex Moreno (Girona).
Min. 28''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Nico González debido a una lesión.
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 23''
Corner,Girona. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 23''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Axel Witsel (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 23''
Remate fallado por Vitor Reis (Girona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 22''
Álex Moreno (Girona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 22''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Mano de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Remate rechazado de Vladyslav Vanat (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Francés.
Min. 17''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 16''
Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 15''
Fuera de juego, Girona. Alejandro Francés intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Girona 0, Atlético de Madrid 1. Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha.
Min. 10''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Vitor Reis.
Min. 9''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Julián Alvarez tras un contraataque.
Min. 7''
Remate rechazado de Alejandro Francés (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Vitor Reis.
Min. 2''
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 1''
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento