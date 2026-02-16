Girona - Barcelona en directo

Min. 45'+3''
Final primera parte, Girona 0, Barcelona 0.
Min. 45'+3''
¡Penalti fallado! Girona 0, Barcelona 0. Lamine Yamal (Barcelona) remata al poste derecho, remate con la izquierda.
Min. 45'+1''
Penalti a favor del Barcelona. Dani Olmo sufrió falta en el área.
Min. 45'+1''
Penalti cometido por Daley Blind (Girona) tras una falta dentro del área.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45''
Falta de Thomas Lemar (Girona).
Min. 45''
Se reanuda el partido.
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Hugo Rincón (Girona).
Min. 44''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 44''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Vitor Reis.
Min. 43''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 42''
Remate fallado por Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero de libre directo.
Min. 41''
Eric García (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 41''
Vitor Reis (Girona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Axel Witsel (Girona).
Min. 36''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 36''
Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Remate fallado por Vladyslav Vanat (Girona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bryan Gil con un centro al área tras un contraataque.
Min. 34''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Raphinha tras un contraataque.
Min. 33''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Min. 32''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 31''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 29''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vladyslav Vanat (Girona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Bryan Gil después de un pase en profundidad.
Min. 28''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 25''
Fuera de juego, Girona. Arnau Martínez intentó un pase en profundidad pero Iván Martín estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 24''
Vitor Reis (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Raphinha.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vladyslav Vanat (Girona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Viktor Tsygankov.
Min. 20''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 19''
Corner,Girona. Corner cometido por Fermín López.
Min. 17''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 17''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fermín López con un centro al área tras un contraataque.
Min. 14''
Fuera de juego, Girona. Arnau Martínez intentó un pase en profundidad pero Bryan Gil estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Iván Martín (Girona).
Min. 6''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raphinha.
Min. 1''
Fuera de juego, Girona. Iván Martín intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento