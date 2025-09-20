Girona - Levante en directo

Min. 8''
Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Yáser Asprilla (Girona).
Min. 6''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Roger Brugué con un centro al área.
Min. 3''
Remate fallado por Joel Roca (Girona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Azzedine Ounahi.
Min. 3''
Arnau Martínez (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Oriol Rey (Levante).
Min. 2''
Corner,Girona. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento