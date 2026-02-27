Levante - Alavés en directo

Min. 64''
Se reanuda el partido.
Min. 63''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Facundo Garcés sustituyendo a Toni Martínez.
Min. 63''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Sivera (Deportivo Alavés).
Min. 61''
Carles Aleñá (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 61''
Victor Parada (Deportivo Alavés) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 61''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 61''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 60''
Min. 60''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Falta de Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés).
Min. 58''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 58''
Cambio en Levante, entra al campo Oriol Rey sustituyendo a Ugo Raghouber.
Min. 57''
Cambio en Levante, entra al campo Carlos Espí sustituyendo a Carlos Álvarez debido a una lesión.
Min. 54''
Falta de Toni Martínez (Deportivo Alavés).
Min. 54''
Matías Moreno (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 53''
Falta de Toni Martínez (Deportivo Alavés).
Min. 53''
Min. 51''
Paco Cortés (Levante) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 51''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 51''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 50''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Jon Pacheco intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 49''
Remate rechazado de Paco Cortés (Levante) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 49''
Remate rechazado de Paco Cortés (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 48''
Corner,Levante. Corner cometido por Victor Parada.
Min. 48''
Remate rechazado de Paco Cortés (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 47''
Carlos Álvarez (Levante) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Paco Cortés.
Min. 47''
Min. 47''
Min. '
Empieza segunda parte Levante 0, Deportivo Alavés 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Levante 0, Deportivo Alavés 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Álvarez tras un saque de esquina.
Min. 44''
Corner,Levante. Corner cometido por Antonio Sivera.
Min. 44''
Remate parado por bajo a la izquierda. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ugo Raghouber.
Min. 42''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 42''
Min. 41''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 40''
Falta de Lucas Boyé (Deportivo Alavés).
Min. 40''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Remate rechazado de Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 39''
Remate rechazado de Carles Aleñá (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 37''
Corner,Levante. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 35''
Remate rechazado de Antonio Blanco (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 35''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. 34''
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pablo Ibáñez con un centro al área.
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Toni Martínez (Deportivo Alavés).
Min. 30''
Ángel Pérez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 29''
Remate fallado por Victor Parada (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jonny con un centro al área.
Min. 29''
Remate rechazado de Ángel Pérez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lucas Boyé.
Min. 28''
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 27''
Falta de Lucas Boyé (Deportivo Alavés).
Min. 27''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Ibáñez con un pase de cabeza.
Min. 26''
Remate fallado por Antonio Blanco (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Lucas Boyé.
Min. 23''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 23''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Antonio Blanco (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 22''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 22''
Remate rechazado de Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 22''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 21''
Remate rechazado de Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Carles Aleñá.
Min. 20''
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 20''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Corner,Levante. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 18''
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 14''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 14''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 10''
Remate fallado por Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Paco Cortés después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 9''
Min. 9''
Ugo Raghouber (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Fuera de juego, Levante. Carlos Álvarez intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 4''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Carles Aleñá con un centro al área.
Min. 2''
Lucas Boyé (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento