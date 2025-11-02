Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 11

02 de Noviembre de 2025 14:00 .h

Prepartido - Min.

Levante

Levante

Celta de Vigo

Celta de Vigo

Ciutat de Valencia

Árbitro:

1 Parte
Levante
Celta de Vigo
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Levante - Celta de Vigo en directo

Geca Sport