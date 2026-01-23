Levante - Elche en directo

Min. 45'+1''
Final primera parte, Levante 0, Elche 1.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Grady Diangana (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Falta de Karl Etta Eyong (Levante).
Min. 39''
Falta de Grady Diangana (Elche).
Min. 39''
Ugo Raghouber (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Carlos Álvarez (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 38''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 37''
Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 37''
Remate fallado por Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 35''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 35''
Min. 34''
Corner,Elche. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 31''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 31''
Min. 29''
Falta de Álvaro Rodríguez (Elche).
Min. 29''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 28''
Remate fallado por Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Iker Losada.
Min. 28''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Martínez.
Min. 25''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Adrià Pedrosa (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de David Affengruber.
Min. 24''
Falta de Yago Santiago (Elche).
Min. 24''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 22''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 22''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante).
Min. 20''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 20''
Min. 20''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Karl Etta Eyong (Levante).
Min. 18''
Remate rechazado de Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 17''
Fuera de juego, Levante. Alan Matturro intentó un pase en profundidad pero Carlos Álvarez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Iker Losada tras un saque de esquina.
Min. 13''
Remate rechazado de Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 13''
Corner,Levante. Corner cometido por David Affengruber.
Min. 13''
Remate rechazado de Alan Matturro (Levante) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Martínez con un centro al área.
Min. 13''
Corner,Levante. Corner cometido por Léo Pétrot.
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 0, Elche 1. Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 10''
Corner,Levante. Corner cometido por Léo Pétrot.
Min. 10''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Manu Sánchez con un centro al área.
Min. 9''
Corner,Levante. Corner cometido por Marc Aguado.
Min. 7''
Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Martínez con un centro al área.
Min. 6''
Remate rechazado de Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero con un centro al área.
Min. 5''
Remate fallado por Iker Losada (Levante) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 5''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 3''
Remate fallado por Grady Diangana (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Germán Valera.
Min. 1''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 1''
Corner,Levante. Corner cometido por David Affengruber.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento