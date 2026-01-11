Levante - Espanyol en directo

Min. '
Final del partido, Levante 1, Espanyol 1.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, Levante 1, Espanyol 1.
Min. 90'+8''
Min. 90'+7''
El juego está detenido debido a una lesión Diego Pampín (Levante).
Min. 90'+6''
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito.
Min. 90'+4''
Corner,Levante. Corner cometido por Urko González de Zárate.
Min. 90'+2''
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+2''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 90'+1''
Remate rechazado de Leandro Cabrera (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 90'+1''
Remate fallado por Roberto Fernández (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edu Expósito tras un saque de esquina.
Min. 90'+1''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 88''
Cambio en Levante, entra al campo José Luis Morales sustituyendo a Kareem Tunde debido a una lesión.
Min. 88''
Cambio en Levante, entra al campo Karl Etta Eyong sustituyendo a Iván Romero.
Min. 85''
Min. 85''
El juego está detenido (Levante).
Min. 85''
Unai Vencedor (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Falta de Charles Pickel (Espanyol).
Min. 84''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 84''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Corner,Levante. Corner cometido por Omar El Hilali.
Min. 82''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jon Olasagasti.
Min. 82''
Matías Moreno (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 82''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 81''
Mano de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 79''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 79''
Remate rechazado de Diego Pampín (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Unai Vencedor con un pase de cabeza.
Min. 79''
Cambio en Levante, entra al campo Jon Olasagasti sustituyendo a Carlos Álvarez.
Min. 79''
Cambio en Levante, entra al campo Unai Vencedor sustituyendo a Kervin Arriaga debido a una lesión.
Min. 78''
Min. 77''
El juego está detenido debido a una lesión Kervin Arriaga (Levante).
Min. 76''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
Min. 76''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. 76''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 75''
Remate fallado por Charles Pickel (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Roberto Fernández.
Min. 73''
Cambio en Espanyol, entra al campo Charles Pickel sustituyendo a Javi Puado debido a una lesión.
Min. 72''
Min. 71''
El juego está detenido debido a una lesión Javi Puado (Espanyol).
Min. 71''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Falta de Javi Puado (Espanyol).
Min. 69''
Cambio en Espanyol, entra al campo Ramon Terrats sustituyendo a Jofre Carreras.
Min. 69''
Cambio en Espanyol, entra al campo Javi Puado sustituyendo a Pere Milla.
Min. 68''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 68''
Pere Milla (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Remate fallado por Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 65''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. 65''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 65''
Cambio en Levante, entra al campo Carlos Espí sustituyendo a Iker Losada.
Min. 64''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Diego Pampín.
Min. 63''
Remate fallado por Tyrhys Dolan (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Roberto Fernández.
Min. 61''
Cambio en Espanyol, entra al campo Roberto Fernández sustituyendo a Kike García.
Min. 60''
Remate fallado por Iker Losada (Levante) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jeremy Toljan.
Min. 60''
Remate rechazado de Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 59''
Kervin Arriaga (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Carlos Romero (Espanyol).
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 1, Espanyol 1. Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Adrián de la Fuente después de un pase en profundidad tras botar una falta.
Min. 55''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 55''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 53' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 0, Espanyol 1. Carlos Romero (Espanyol) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha.
Min. 53''
Remate rechazado de Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 52''
Fuera de juego, Levante. Diego Pampín intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 50''
Pablo Martínez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Pere Milla (Espanyol).
Min. 50''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 50''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Corner,Levante. Corner cometido por Fernando Calero.
Min. '
Empieza segunda parte Levante 0, Espanyol 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Levante 0, Espanyol 0.
Min. 45'+2''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Kike García (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+1''
Iker Losada (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Kike García (Espanyol).
Min. 45''
Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 44''
Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kike García con un pase de cabeza.
Min. 43''
Remate fallado por Carlos Romero (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jofre Carreras.
Min. 41''
Remate fallado por Carlos Romero (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kike García con un pase de cabeza.
Min. 37''
Falta de Iker Losada (Levante).
Min. 37''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante).
Min. 34''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 33''
Falta de Carlos Romero (Espanyol).
Min. 32''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 32''
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 30''
Remate rechazado de Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pere Milla.
Min. 25''
Remate fallado por Kike García (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área.
Min. 21''
Fuera de juego, Espanyol. Edu Expósito intentó un pase en profundidad pero Pere Milla estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Min. 16''
El juego está detenido debido a una lesión Kervin Arriaga (Levante).
Min. 15''
Corner,Levante. Corner cometido por Fernando Calero.
Min. 14''
Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jofre Carreras.
Min. 13''
Falta de Iker Losada (Levante).
Min. 13''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 6''
Fuera de juego, Espanyol. Leandro Cabrera intentó un pase en profundidad pero Pere Milla estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Remate fallado por Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Iván Romero.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento