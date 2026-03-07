Levante - Girona en directo

Min. 29''
Remate fallado por Fran Beltrán (Girona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Viktor Tsygankov.
Min. 29''
Remate rechazado de Claudio Echeverri (Girona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Axel Witsel.
Min. 28''
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Paco Cortés (Levante).
Min. 26''
Hugo Rincón (Girona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 26''
Falta de Hugo Rincón (Girona).
Min. 26''
Paco Cortés (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 24''
Falta de Paco Cortés (Levante).
Min. 24''
Remate rechazado de Fran Beltrán (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 20''
Fuera de juego, Girona. Axel Witsel intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Corner,Levante. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.
Min. 18''
Remate parado a la escuadra izquierda. Paco Cortés (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 18''
Min. 18''
Cambio en Levante, entra al campo Víctor García sustituyendo a Kareem Tunde debido a una lesión.
Min. 15''
El juego está detenido debido a una lesión Kareem Tunde (Levante).
Min. 14''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jeremy Toljan con un centro al área.
Min. 13''
Viktor Tsygankov (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 11''
Falta de Viktor Tsygankov (Girona).
Min. 11''
Jeremy Toljan (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Manu Sánchez con un centro al área.
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Axel Witsel (Girona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Viktor Tsygankov con un centro al área.
Min. 4''
Corner,Girona. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 4''
Axel Witsel (Girona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 4''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Thomas Lemar.
Min. 2''
Min. 2''
El juego está detenido (Girona).
Min. 1''
Mano de Carlos Espí (Levante).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento