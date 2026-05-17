Levante - Mallorca en directo

Min. '
Final del partido, Levante 2, Mallorca 0.
Min. 90'+10''
Final segunda parte, Levante 2, Mallorca 0.
Min. 90'+9''
Pablo Maffeo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+9''
Falta de Karl Etta Eyong (Levante).
Min. 90'+6''
Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.
Min. 90'+6''
¡Penalti fallado! Levante 2, Mallorca 0. Adrián de la Fuente (Levante) remata al larguero, remate con la derecha.
Min. 90'+4''
Penalti cometido por Jan Virgili (Mallorca) con una mano dentro del área.
Min. 90'+4''
Remate rechazado de Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kervin Arriaga.
Min. 90'+3''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 90'+2''
Cambio en Levante, entra al campo Kareem Tunde sustituyendo a Iván Romero.
Min. 90'+2''
Cambio en Levante, entra al campo Ugo Raghouber sustituyendo a Jon Olasagasti.
Min. 90'+2''
Cambio en Levante, entra al campo Karl Etta Eyong sustituyendo a Carlos Espí.
Min. 90'+1''
Falta de Miguel Calatayud (Mallorca).
Min. 90'+1''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 8 minutos de tiempo añadido.
Min. 87' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 2, Mallorca 0. Kervin Arriaga (Levante) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 87''
Corner,Levante. Corner cometido por Javier Olaizola.
Min. 86''
Remate fallado por Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Martínez.
Min. 85''
Roger Brugué (Levante) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Min. 85''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Roger Brugué (Levante).
Min. 85''
Johan Mojica (Mallorca) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Min. 85''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Johan Mojica (Mallorca).
Min. 82''
Remate fallado por Roger Brugué (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Carlos Espí.
Min. 81''
Javier Olaizola (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Min. 79''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 79''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante).
Min. 79''
Cambio en Mallorca, entra al campo Abdón Prats sustituyendo a Manu Morlanes.
Min. 78''
Remate fallado por Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área.
Min. 78''
Mathew Ryan (Levante) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 75''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nacho Pérez.
Min. 73''
Remate rechazado de Kervin Arriaga (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 72''
Mano de Miguel Calatayud (Mallorca).
Min. 71''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 71''
Falta de Kervin Arriaga (Levante).
Min. 71''
Remate fallado por Roger Brugué (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Min. 70''
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 70''
Min. 69''
Cambio en Mallorca, entra al campo Miguel Calatayud sustituyendo a Martin Valjent debido a una lesión.
Min. 69''
Cambio en Mallorca, entra al campo Takuma Asano sustituyendo a Zito Luvumbo.
Min. 69''
Se reanuda el partido.
Min. 68''
El juego está detenido debido a una lesión Martin Valjent (Mallorca).
Min. 67''
Martin Valjent (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Min. 66''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Pablo Martínez.
Min. 65''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 65''
Falta de Kervin Arriaga (Levante).
Min. 65''
Cambio en Levante, entra al campo Roger Brugué sustituyendo a Iker Losada.
Min. 63''
Samú Costa (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 63''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 62''
Falta de Zito Luvumbo (Mallorca).
Min. 62''
Manu Sánchez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Cambio en Mallorca, entra al campo Jan Virgili sustituyendo a Pablo Torre.
Min. 61''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 61''
Min. 60''
Leo Román (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Min. 59''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 59''
Remate fallado por Pablo Torre (Mallorca) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Mojica.
Min. 55''
Fuera de juego, Levante. Jon Olasagasti intentó un pase en profundidad pero Carlos Espí estaba en posición de fuera de juego.
Min. 52''
Falta de Pablo Maffeo (Mallorca).
Min. 52''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 52''
Falta de Zito Luvumbo (Mallorca).
Min. 52''
Matías Moreno (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jon Olasagasti.
Min. 49''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 49''
Min. '
Empieza segunda parte Levante 1, Mallorca 0.
Min. 45''
Cambio en Mallorca, entra al campo Javier Olaizola sustituyendo a David López.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Levante 1, Mallorca 0.
Min. 45'+2''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 45'+2''
Iker Losada (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 45''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Samú Costa.
Min. 41''
Remate fallado por Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Maffeo con un centro al área.
Min. 36''
Min. 35''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 35''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Min. 35''
Remate parado por bajo a la izquierda. Zito Luvumbo (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Vedat Muriqi con un centro al área.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 1, Mallorca 0. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.
Min. 30''
Nacho Pérez (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 30''
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 30''
Falta de Nacho Pérez (Levante).
Min. 30''
Remate fallado por Kervin Arriaga (Levante) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Martínez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 29''
Min. 28''
Falta de David López (Mallorca).
Min. 28''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Remate fallado por Johan Mojica (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 25''
Min. 25''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Samú Costa (Mallorca) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Johan Mojica con un centro al área.
Min. 24''
Remate fallado por Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área.
Min. 23''
Cambio en Levante, entra al campo Nacho Pérez sustituyendo a Jeremy Toljan debido a una lesión.
Min. 23''
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
Min. 23''
Iker Losada (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate fallado por Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Iker Losada con un centro al área.
Min. 19''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. 17''
Remate fallado por Samú Costa (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Vedat Muriqi.
Min. 13''
Zito Luvumbo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 13''
Min. 10''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 10''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate fallado por Zito Luvumbo (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 4''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 4''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Fuera de juego, Mallorca. Manu Morlanes intentó un pase en profundidad pero Zito Luvumbo estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento