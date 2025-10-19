Levante - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 9
19 de Octubre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 2
0
1
Min. 16''
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 16''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 15''
Decisión del VAR: No Fue Gol Levante 0-1 Rayo Vallecano.
Min. 14''
GOL ANULADO POR EL VAR: Carlos Álvarez (Levante) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 14''
Fuera de juego, Levante. Matías Moreno intentó un pase en profundidad pero Jeremy Toljan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 14''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Pep Chavarría (Rayo Vallecano).
Min. 13''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 0, Rayo Vallecano 1. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por el lado derecho de la portería. Asistencia de Unai López con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 11''
Alemão (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 11''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 3''
Se reanuda el partido.
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Alemão (Rayo Vallecano).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento