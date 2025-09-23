Levante - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 6
23 de Septiembre de 2025 21:30 .h
1ª parte - Min. 39
0
2
Min. 40''
Fuera de juego, Real Madrid. Fran García intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 0, Real Madrid 2. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 37''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 36''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 36''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 35''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 34''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 32''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 28' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 26''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Unai Vencedor (Levante).
Min. 25''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 24''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 24''
Diego Pampín (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 23''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Ceballos.
Min. 23''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 23''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 23''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego Pampín.
Min. 21''
Franco Mastantuono (Real Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 21''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 18''
Remate fallado por Dani Ceballos (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Federico Valverde tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego Pampín.
Min. 16''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 16''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 16''
Diego Pampín (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 15''
Unai Vencedor (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Adrián de la Fuente (Levante) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Unai Vencedor con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Levante. Corner cometido por Dani Ceballos.
Min. 12''
Remate rechazado de Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. 8''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé tras un saque de esquina.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai Elgezabal.
Min. 7''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 3''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Unai Vencedor.
Min. 3''
Remate rechazado de Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento