Levante - Real Oviedo en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 29
21 de Marzo de 2026 18:30 .h
Finalizado
4
2
Min. '
Final del partido, Levante 4, Real Oviedo 2.
Min. 90'+9''
Final segunda parte, Levante 4, Real Oviedo 2.
Min. 90'+7''
Falta de Pablo Agudín (Real Oviedo).
Min. 90'+7''
Min. 90'+6''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+6''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 90'+5''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 90'+5''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+4''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 90'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 4, Real Oviedo 2. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 90'+2''
Corner,Levante. Corner cometido por Pablo Agudín.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 8 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Cambio en Levante, entra al campo Ugo Raghouber sustituyendo a Oriol Rey.
Min. 89''
Cambio en Levante, entra al campo Kervin Arriaga sustituyendo a Jon Olasagasti.
Min. 87''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 87''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 86''
Falta de Álex Forés (Real Oviedo).
Min. 86''
Min. 85''
Falta de Pablo Agudín (Real Oviedo).
Min. 85''
Min. 85''
Remate parado por bajo a la izquierda. Paco Cortés (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iván Romero con un pase de cabeza.
Min. 84''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Pablo Agudín sustituyendo a Nacho Vidal.
Min. 84''
Cambio en Levante, entra al campo Tai Abed sustituyendo a Víctor García.
Min. 83''
Remate fallado por Santi Cazorla (Real Oviedo) remate con la derecha desde la banda derecha que se le va demasiado alto.
Min. 81''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jon Olasagasti (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Paco Cortés.
Min. 80''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Álex Forés sustituyendo a Alberto Reina.
Min. 80''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 77''
Remate fallado por Víctor García (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Min. 76''
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 75''
Falta de Santi Cazorla (Real Oviedo).
Min. 75''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Cambio en Levante, entra al campo Iván Romero sustituyendo a Carlos Espí debido a una lesión.
Min. 75''
Cambio en Levante, entra al campo Paco Cortés sustituyendo a Kareem Tunde.
Min. 74''
Oriol Rey (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 74''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Min. 71''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 71''
Min. 71''
Kareem Tunde (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 71''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 71''
Falta de Kareem Tunde (Levante).
Min. 70''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santiago Colombatto sustituyendo a Kwasi Sibo.
Min. 70''
Min. 70''
Min. 69''
Min. 68''
El juego está detenido debido a una lesión Alan Matturro (Levante).
Min. 67''
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 67''
Min. 66''
Remate fallado por Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 65''
Mano de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 64''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Nicolás Fonseca.
Min. 64''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Thiago Fernández.
Min. 64''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Rahim Alhassane sustituyendo a Javi López.
Min. 61''
Min. 61''
Cambio en Levante, entra al campo Pablo Martínez sustituyendo a Iker Losada debido a una lesión.
Min. 59''
El juego está detenido debido a una lesión Iker Losada (Levante).
Min. 58''
Remate rechazado de Javi López (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 58''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 58''
Remate rechazado de Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 55''
Thiago Fernández (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 55''
Falta de Jon Olasagasti (Levante).
Min. 55''
Min. 54''
El juego está detenido debido a una lesión Alan Matturro (Levante).
Min. 53''
Thiago Fernández (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 52' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 3, Real Oviedo 2. Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kareem Tunde tras botar una falta.
Min. 51''
Falta de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 51''
Víctor García (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Kareem Tunde (Levante).
Min. 47''
Min. 47''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Levante 2, Real Oviedo 2.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Levante 2, Real Oviedo 2.
Min. 45'+6''
Remate rechazado de Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Carlos Espí.
Min. 45'+6''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 45'+5''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 45'+5''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Min. 45'+4''
Min. 45'+3''
¡Gooooool! Levante 2, Real Oviedo 2. Federico Viñas (Real Oviedo) convirtió el penalti remate con la izquierda al centro de la portería.
Min. 45'+1''
Penalti a favor del Real Oviedo. Federico Viñas sufrió falta en el área.
Min. 45'+1''
Penalti cometido por Adrián de la Fuente (Levante) tras una falta dentro del área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 45''
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 2, Real Oviedo 1. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Javi López con un centro al área.
Min. 42''
Remate fallado por Carlos Espí (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 42''
Remate rechazado de Jeremy Toljan (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 38''
Remate fallado por Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 38''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 37''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Min. 36''
Min. 35''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alberto Reina tras botar una falta.
Min. 34''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Min. 34''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Min. 30''
Nacho Vidal (Real Oviedo) remata al larguero, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Adrián de la Fuente (Levante) remate de cabeza desde fuera del área. Asistencia de Iker Losada.
Min. 29''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 29''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 2, Real Oviedo 0. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 25''
Remate rechazado de Alan Matturro (Levante) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área.
Min. 24''
Corner,Levante. Corner cometido por David Costas.
Min. 23''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 23''
Remate fallado por Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 21''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 21''
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Víctor García (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alan Matturro.
Min. 21''
Remate rechazado de Alan Matturro (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jeremy Toljan.
Min. 19''
Remate rechazado de Jeremy Toljan (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kareem Tunde.
Min. 18''
Fuera de juego, Levante. Víctor García intentó un pase en profundidad pero Iker Losada estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Min. 16''
Min. 15''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Min. 14''
Min. 14''
Min. 11''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kwasi Sibo.
Min. 10''
Min. 10''
Min. 9''
Jon Olasagasti (Levante) remata al larguero, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Víctor García.
Min. 9''
Remate fallado por Iker Losada (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 8''
Corner,Levante. Corner cometido por Kwasi Sibo.
Min. 7''
Iker Losada (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante 1, Real Oviedo 0. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento