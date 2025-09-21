Mallorca - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
21 de Septiembre de 2025 16:15 .h
2ª parte - Min. 50
0
0
Min. 46''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
Min. '
Empieza segunda parte Mallorca 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Mallorca 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+4''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 45'+3''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giacomo Raspadori intentó un pase en profundidad pero Dávid Hancko estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+3''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
Min. 45'+1''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 45'+1''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Mano de Samú Costa (Mallorca).
Min. 41''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Johan Mojica.
Min. 40''
Remate parado por bajo a la izquierda. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
Min. 36''
Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Marash Kumbulla debido a una lesión.
Min. 36''
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Marash Kumbulla (Mallorca).
Min. 34''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Takuma Asano (Mallorca).
Min. 33''
Min. 31''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 25''
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 23''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Martin Valjent (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Manu Morlanes.
Min. 14''
¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
Min. 12''
Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.
Min. 12''
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 7''
Remate parado por bajo a la izquierda. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Clément Lenglet.
Min. 6''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
Min. 4''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 4''
Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
Min. 1''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 1''
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento