Mallorca - Elche en directo

Final del partido, Mallorca 3, Elche 1.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Mallorca 3, Elche 1.
Min. 90'+4''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Rodrigo Mendoza con un centro al área tras botar una falta.
Min. 90'+4''
Takuma Asano (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+4''
John Donald (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+4''
Falta de Takuma Asano (Mallorca).
Min. 90'+3''
Min. 90'+3''
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
Min. 90'+3''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 90'+3''
John Donald (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+3''
Falta de Takuma Asano (Mallorca).
Min. 90'+2''
Falta de André Silva (Elche).
Min. 90'+2''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
Min. 90'+1''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Abdón Prats (Mallorca) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Takuma Asano.
Min. 90''
Cambio en Mallorca, entra al campo Abdón Prats sustituyendo a Vedat Muriqi.
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 3, Elche 1. Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Omar Mascarell con un centro al área.
Min. 87''
Cambio en Elche, entra al campo Josan sustituyendo a David Affengruber.
Min. 87''
Cambio en Elche, entra al campo André Silva sustituyendo a Rafa Mir.
Min. 86''
Falta de John Donald (Elche).
Min. 86''
Takuma Asano (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 86''
Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Sergi Darder.
Min. 86''
Cambio en Mallorca, entra al campo Mateu Morey sustituyendo a Jan Virgili.
Min. 85''
Falta de Pedro Bigas (Elche).
Min. 85''
Takuma Asano (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 2, Elche 1. Omar Mascarell (Mallorca) remate con la derecha desde mas de 30 metros al centro de la portería.
Min. 82''
Omar Mascarell (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 82''
Rodrigo Mendoza (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Falta de Omar Mascarell (Mallorca).
Min. 79''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 79''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 79''
Fuera de juego, Mallorca. Pablo Maffeo intentó un pase en profundidad pero Takuma Asano estaba en posición de fuera de juego.
Min. 78''
Cambio en Elche, entra al campo Rodrigo Mendoza sustituyendo a Martim Neto.
Min. 77''
Falta de John Donald (Elche).
Min. 77''
Min. 77''
Remate rechazado de Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 76''
Remate fallado por David Affengruber (Elche) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Germán Valera con un centro al área tras botar una falta.
Min. 76''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 76''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Falta de Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 74''
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 73''
Falta de Marc Aguado (Elche).
Min. 73''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Cambio en Mallorca, entra al campo Takuma Asano sustituyendo a Mateo Joseph.
Min. 71''
Cambio en Mallorca, entra al campo Antonio Sánchez sustituyendo a Manu Morlanes debido a una lesión.
Min. 71''
Se reanuda el partido.
Min. 71''
El juego está detenido debido a una lesión Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 70''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Falta de Sergi Darder (Mallorca).
Min. 67''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Sergi Darder con un centro al área.
Min. 66''
Cambio en Elche, entra al campo Álvaro Rodríguez sustituyendo a Álvaro Núñez.
Min. 66''
Cambio en Elche, entra al campo John Donald sustituyendo a Yago Santiago.
Min. 65''
Mano de Aleix Febas (Elche).
Min. 63''
Remate rechazado de Yago Santiago (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martim Neto.
Min. 62''
Remate rechazado de Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergi Darder con un centro al área.
Min. 54''
Remate fallado por Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Manu Morlanes tras un contraataque.
Min. 54''
Remate fallado por Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Antonio Raíllo con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 53''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Iñaki Peña.
Min. 53''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Manu Morlanes.
Min. 51''
Remate rechazado de Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mateo Joseph.
Min. 50''
Remate fallado por Johan Mojica (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Omar Mascarell.
Min. 49''
Falta de Álvaro Núñez (Elche).
Min. 49''
Jan Virgili (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 48''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 47''
Empieza segunda parte Mallorca 1, Elche 1.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Mallorca 1, Elche 1.
Min. 45'+2''
Corner,Elche. Corner cometido por Manu Morlanes.
Min. 45'+1''
Mano de Jan Virgili (Mallorca).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Martim Neto (Elche) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Germán Valera.
Min. 45''
Remate rechazado de Yago Santiago (Elche) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 43''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Johan Mojica.
Min. 42''
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 41''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 32''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 32''
Min. 24''
Omar Mascarell (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Pablo Maffeo, Mallorca. Mallorca 1, Elche 1.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergi Darder.
Min. 20''
Manu Morlanes (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Álvaro Núñez (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 20''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 18''
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Martim Neto.
Min. 16''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 16''
Min. 13''
Jan Virgili (Mallorca) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Sergi Darder.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 1, Elche 0. Manu Morlanes (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jan Virgili.
Min. 4''
Remate fallado por Martim Neto (Elche) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Germán Valera.
Min. 3''
Jan Virgili (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 3''
Falta de Álvaro Núñez (Elche).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento