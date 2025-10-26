Mallorca - Levante en directo

Min. 72''
Falta de Johan Mojica (Mallorca).
Min. 72''
Víctor García (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Remate parado por bajo a la izquierda. Manu Sánchez (Levante) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Unai Vencedor con un centro al área.
Min. 69''
Remate fallado por Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pablo Torre con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 69''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. 66''
Antonio Raíllo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Falta de Unai Vencedor (Levante).
Min. 63''
Corner,Levante. Corner cometido por Johan Mojica.
Min. 62''
Martin Valjent (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 62''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 62''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 61''
Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Sergi Darder.
Min. 61''
Remate fallado por Mateo Joseph (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jan Virgili con un centro al área.
Min. 60''
Mano de Etta Eyong (Levante).
Min. 58''
Cambio en Levante, entra al campo Roger Brugué sustituyendo a Goduine Koyalipou.
Min. 57''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateo Joseph (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jan Virgili con un centro al área.
Min. 54''
Fuera de juego, Mallorca. Manu Morlanes intentó un pase en profundidad pero Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego.
Min. 53''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 52''
Fuera de juego, Levante. Kervin Arriaga intentó un pase en profundidad pero Matías Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Min. 52''
Remate rechazado de Víctor García (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 51''
Corner,Levante. Corner cometido por Samú Costa.
Min. 50''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
Falta de Unai Elgezabal (Levante).
Min. 49''
Kervin Arriaga (Levante) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 48''
Remate fallado por Samú Costa (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Manu Morlanes.
Min. 48''
Remate rechazado de Samú Costa (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jan Virgili.
Min. 48''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 48''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 48''
Fuera de juego, Levante. Unai Elgezabal intentó un pase en profundidad pero Goduine Koyalipou estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Pablo Maffeo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Falta de Etta Eyong (Levante).
Min. 47''
Falta de Sergi Darder (Mallorca).
Min. 47''
Min. 46''
Jan Virgili (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Unai Vencedor (Levante).
Min. '
Empieza segunda parte Mallorca 0, Levante 1.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Mallorca 0, Levante 1.
Min. 45'+5''
Corner,Levante. Corner cometido por Antonio Raíllo.
Min. 45'+3''
Min. 45'+2''
El juego está detenido debido a una lesión Kervin Arriaga (Levante).
Min. 45'+2''
Samú Costa (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+2''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 45'+2''
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Fuera de juego, Mallorca. Sergi Darder intentó un pase en profundidad pero Vedat Muriqi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 44''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 44''
Manu Sánchez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 44''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Mateo Joseph (Mallorca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 40''
Falta de Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 40''
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 39''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Vedat Muriqi.
Min. 37''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Johan Mojica.
Min. 37''
Pablo Maffeo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Etta Eyong (Levante).
Min. 34''
Remate rechazado de Samú Costa (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vedat Muriqi.
Min. 31''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mateo Joseph con un centro al área.
Min. 30''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Unai Elgezabal.
Min. 29''
Remate fallado por Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Goduine Koyalipou después de un pase en profundidad.
Min. 28''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Manu Morlanes después de un pase en profundidad.
Min. 28''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Kervin Arriaga.
Min. 28''
Remate rechazado de Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Sergi Darder.
Min. 27''
Sergi Darder (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 26''
Fuera de juego, Mallorca. Antonio Raíllo intentó un pase en profundidad pero Sergi Darder estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Remate fallado por Mateo Joseph (Mallorca) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jan Virgili después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Samú Costa (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Kervin Arriaga (Levante).
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 0, Levante 1. Etta Eyong (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 22''
Remate rechazado de Goduine Koyalipou (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Matías Moreno.
Min. 20''
Fuera de juego, Levante. Víctor García intentó un pase en profundidad pero Jeremy Toljan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Remate fallado por Manu Morlanes (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 12''
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Sergi Darder (Mallorca).
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Unai Vencedor (Levante).
Min. 10''
Min. 9''
El juego está detenido debido a una lesión Etta Eyong (Levante).
Min. 6''
Remate rechazado de Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergi Darder.
Min. 5''
Min. 5''
El juego está detenido debido a una lesión Johan Mojica (Mallorca).
Min. 4''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 3''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 3''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Min. 2''
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 1''
Mano de Martin Valjent (Mallorca).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento