Mallorca - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 30
04 de Abril de 2026 16:15 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Mallorca 2, Real Madrid 1.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Mallorca 2, Real Madrid 1.
Min. 90'+6''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+6''
Min. 90'+5''
Mano de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 90'+5''
Pablo Maffeo (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+4''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Thiago Pitarch estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+3''
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 90'+1''
Zito Luvumbo (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
Min. 90'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 2, Real Madrid 1. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Mateo Joseph.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 90''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 1, Real Madrid 1. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 87''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David López.
Min. 87''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 87''
Falta de Pablo Maffeo (Mallorca).
Min. 86''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 86''
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 84''
Martin Valjent (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 84''
Se reanuda el partido.
Min. 83''
El juego está detenido debido a una lesión Sergi Darder (Mallorca).
Min. 83''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 83''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 81''
Cambio en Mallorca, entra al campo Antonio Sánchez sustituyendo a Zito Luvumbo.
Min. 80''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras botar una falta.
Min. 80''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 80''
Falta de David López (Mallorca).
Min. 78''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 76''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 74''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johan Mojica.
Min. 73''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 73''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 72''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Thiago Pitarch sustituyendo a Arda Güler.
Min. 72''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 72''
Zito Luvumbo (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Cambio en Mallorca, entra al campo David López sustituyendo a Samú Costa.
Min. 70''
Cambio en Mallorca, entra al campo Jan Virgili sustituyendo a Pablo Torre.
Min. 70''
Cambio en Mallorca, entra al campo Mateo Joseph sustituyendo a Manu Morlanes.
Min. 69''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 69''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 67''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 66''
Leo Román (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 65''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler.
Min. 65''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 65''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 62''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 62''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha escorado desde la izquierda que se pierde por la izquierda.
Min. 59''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 59''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Éder Militão sustituyendo a Dean Huijsen.
Min. 59''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Vinícius Júnior sustituyendo a Manuel Ángel.
Min. 59''
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 56''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
Min. 55''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 52''
Falta de Manuel Ángel (Real Madrid).
Min. 52''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 48''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 48''
Remate rechazado de Johan Mojica (Mallorca) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 47''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 47''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 47''
Zito Luvumbo (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 46''
Fuera de juego, Mallorca. Samú Costa intentó un pase en profundidad pero Zito Luvumbo estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Mallorca 1, Real Madrid 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Mallorca 1, Real Madrid 0.
Min. 45'+2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Morlanes.
Min. 45'+1''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+1''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 41' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 1, Real Madrid 0. Manu Morlanes (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Maffeo con un centro al área.
Min. 39''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 37''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 37''
Samú Costa (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Min. 35''
Remate fallado por Manu Morlanes (Mallorca) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto.
Min. 34''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 34''
Zito Luvumbo (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 33''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 31''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 31''
Min. 30''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Min. 29''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Sergi Darder (Mallorca).
Min. 27''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 27''
Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 25''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leo Román.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leo Román.
Min. 22''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler después de un pase en profundidad.
Min. 19''
Falta de Manuel Ángel (Real Madrid).
Min. 19''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Manuel Ángel (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 16''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Manuel Ángel (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 16''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Antonio Rüdiger.
Min. 15''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
Min. 15''
Remate fallado por Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Torre con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 12''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 9''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 9''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Manuel Ángel (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 6''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Min. 5''
Fuera de juego, Real Madrid. Álvaro Carreras intentó un pase en profundidad pero Dean Huijsen estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pablo Torre.
Min. 3''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 3''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Fuera de juego, Real Madrid. Brahim Díaz intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento