Osasuna - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 25
21 de Febrero de 2026 18:30 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Osasuna 2, Real Madrid 1.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Osasuna 2, Real Madrid 1.
Min. 90'+5''
Fuera de juego, Osasuna. Raúl Moro intentó un pase en profundidad pero Raúl García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+4''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 90'+3''
David Alaba (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+3''
Falta de David Alaba (Real Madrid).
Min. 90'+3''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+1''
Decisión del VAR: Gol Osasuna 2-1 Real Madrid (Raúl García).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Osasuna 2, Real Madrid 1. Raúl García (Osasuna) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería. Asistencia de Raúl Moro.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Min. 90''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90''
Falta de Iñigo Arguibide (Osasuna).
Min. 89''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Min. 88''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 88''
Mano de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 86''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 86''
Raúl García (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Remate fallado por Alejandro Catena (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Javi Galán con un centro al área tras botar una falta.
Min. 84''
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 84''
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 84''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Cambio en Osasuna, entra al campo Raúl Moro sustituyendo a Jon Moncayola.
Min. 83''
Cambio en Osasuna, entra al campo Iñigo Arguibide sustituyendo a Valentin Rosier.
Min. 82''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Arda Güler.
Min. 82''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 82''
Jorge Herrando (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 82''
Remate fallado por Iker Muñoz (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un contraataque.
Min. 82''
Remate rechazado de Raúl García (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 79''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Javi Galán.
Min. 79''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 77''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 77''
Iker Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Falta de Abel Bretones (Osasuna).
Min. 75''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Federico Valverde.
Min. 74''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Falta de Iker Muñoz (Osasuna).
Min. 73' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Osasuna 1, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Federico Valverde con un centro al área.
Min. 71''
Cambio en Osasuna, entra al campo Iker Muñoz sustituyendo a Aimar Oroz.
Min. 70''
Fuera de juego, Real Madrid. Brahim Díaz intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 68''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 68''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 68''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 68''
Falta de Abel Bretones (Osasuna).
Min. 67''
Cambio en Osasuna, entra al campo Raúl García sustituyendo a Ante Budimir.
Min. 66''
Cambio en Osasuna, entra al campo Abel Bretones sustituyendo a Rubén García.
Min. 66''
Jon Moncayola (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 66''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 66''
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
Min. 65''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold.
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Trent Alexander-Arnold sustituyendo a Dani Carvajal.
Min. 64''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Falta de Alejandro Catena (Osasuna).
Min. 59''
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
Min. 56''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé después de un pase en profundidad.
Min. 56''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jorge Herrando.
Min. 55''
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 55''
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
Min. 55''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Min. 50''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 50''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 50''
Alejandro Catena (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 47''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Osasuna 1, Real Madrid 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Osasuna 1, Real Madrid 0.
Min. 45'+2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.
Min. 45'+2''
Remate parado a la escuadra izquierda. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Javi Galán.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 44''
Mano de Víctor Muñoz (Osasuna).
Min. 44''
Remate rechazado de Ante Budimir (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 43''
Remate rechazado de Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aimar Oroz.
Min. 38''
¡Gooooool! Osasuna 1, Real Madrid 0. Ante Budimir (Osasuna) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 37''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Decisión del VAR: Penalti Osasuna.
Min. 34''
Penalti cometido por Thibaut Courtois (Real Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 34''
Penalti a favor del Osasuna. Ante Budimir sufrió falta en el área.
Min. 33''
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 32''
Aimar Oroz (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 32''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
Min. 32''
Remate rechazado de David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Dani Carvajal después de un pase en profundidad.
Min. 31''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Vinícius Júnior tras un saque de esquina.
Min. 31''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.
Min. 31''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 30''
Remate fallado por David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 28''
Ante Budimir (Osasuna) remata al poste derecho, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Javi Galán con un centro al área.
Min. 28''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 27''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 26''
Remate rechazado de Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aimar Oroz.
Min. 25''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 24''
Corner,Osasuna. Corner cometido por David Alaba.
Min. 24''
Remate rechazado de Valentin Rosier (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rubén García.
Min. 23''
Remate fallado por Aimar Oroz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén García.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 20''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valentin Rosier.
Min. 18''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aimar Oroz.
Min. 17''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 17''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 16''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 14''
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 4''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Min. 2''
Min. 2''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento