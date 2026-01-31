Osasuna - Villarreal en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 22
31 de Enero de 2026 16:15 .h
Finalizado
2
2
Min. '
Final del partido, Osasuna 2, Villarreal 2.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Osasuna 2, Villarreal 2.
Min. 90'+3''
Falta de Rafa Marín (Villarreal).
Min. 90'+3''
Raúl García (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+3''
Rafa Marín (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+3''
Min. 90'+1''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Renato Veiga (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 86''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Raúl García (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Javi Galán con un centro al área.
Min. 83''
Remate fallado por Raúl García (Osasuna) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Valentin Rosier.
Min. 83''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tani Oluwaseyi sustituyendo a Gerard Moreno.
Min. 82''
Mano de Gerard Moreno (Villarreal).
Min. 80''
Min. 78''
El juego está detenido debido a una lesión Renato Veiga (Villarreal).
Min. 78''
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torró (Osasuna).
Min. 77''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 77''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 77''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Falta de Aimar Oroz (Osasuna).
Min. 76''
Cambio en Osasuna, entra al campo Abel Bretones sustituyendo a Rubén García.
Min. 76''
Cambio en Osasuna, entra al campo Raúl García sustituyendo a Ante Budimir.
Min. 75''
Cambio en Villarreal, entra al campo Santi Comesaña sustituyendo a Dani Parejo.
Min. 75''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tajon Buchanan sustituyendo a Georges Mikautadze.
Min. 73''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 72''
Lucas Torró (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 72''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 72''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 70' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Osasuna 2, Villarreal 2. Gerard Moreno (Villarreal) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 70''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Aimar Oroz.
Min. 66''
Gerard Moreno (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Falta de Jorge Herrando (Osasuna).
Min. 65''
Min. 65''
El juego está detenido (Villarreal).
Min. 64''
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 64''
Javi Galán (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Cambio en Osasuna, entra al campo Aimar Oroz sustituyendo a Raúl Moro.
Min. 61''
Falta de Rubén García (Osasuna).
Min. 61''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 58''
Min. 58''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 57''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 56''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Parejo.
Min. 50''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Rafa Marín.
Min. 50''
Remate rechazado de Raúl Moro (Osasuna) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lucas Torró.
Min. 48''
Remate fallado por Jon Moncayola (Osasuna) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén García con un centro al área tras un contraataque.
Min. 48''
Remate rechazado de Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 45''
Cambio en Osasuna, entra al campo Jorge Herrando sustituyendo a Alejandro Catena.
Min. '
Empieza segunda parte Osasuna 2, Villarreal 1.
Min. 45''
Cambio en Villarreal, entra al campo Sergi Cardona sustituyendo a Alfonso Pedraza.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Osasuna 2, Villarreal 1.
Min. 45'+5''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Nicolas Pépé.
Min. 45'+4''
Min. 45'+3''
El juego está detenido (Villarreal).
Min. 45'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Osasuna 2, Villarreal 1. Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Jon Moncayola con un centro al área tras un contraataque.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 42''
Fuera de juego, Osasuna. Enzo Boyomo intentó un pase en profundidad pero Ante Budimir estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 42''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. 40''
Min. 40''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Alejandro Catena (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Min. 38''
Gerard Moreno (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Remate fallado por Lucas Torró (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raúl Moro tras un saque de esquina.
Min. 37''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Renato Veiga.
Min. 34''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Parejo.
Min. 34''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gerard Moreno (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área.
Min. 33''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Valentin Rosier.
Min. 31''
Remate fallado por Lucas Torró (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 31''
Remate rechazado de Lucas Torró (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 31''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rubén García.
Min. 31''
Falta de Rubén García (Osasuna).
Min. 31''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Min. 23''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Osasuna 1, Villarreal 1. Víctor Muñoz (Osasuna) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Rubén García con un centro al área tras botar una falta.
Min. 19''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 17''
¡Gooooool! Osasuna 0, Villarreal 1. Gerard Moreno (Villarreal) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 15''
Penalti cometido por Javi Galán (Osasuna) tras una falta dentro del área.
Min. 15''
Penalti a favor del Villarreal. Nicolas Pépé sufrió falta en el área.
Min. 14''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 12''
Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Javi Galán con un centro al área.
Min. 9''
Falta de Enzo Boyomo (Osasuna).
Min. 9''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Renato Veiga.
Min. 7''
Min. 7''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Alfonso Pedraza.
Min. 4''
Remate rechazado de Rubén García (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Javi Galán con un centro al área.
Min. 2''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 1''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento