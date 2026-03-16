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Superdeporte

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28

16 de Marzo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

0

0

Levante

Levante

Estadio de Vallecas

Árbitro: César Soto Grado

1 Parte
Rayo Vallecano
Levante
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Rayo Vallecano - Levante en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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