Rayo Vallecano - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
09 de Noviembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 38
0
0
Min. 39''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 38''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 36''
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Álvaro García (Rayo Vallecano).
Min. 36''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álvaro García.
Min. 35''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 34''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Falta de Pacha Espino (Rayo Vallecano).
Min. 33''
Álvaro García (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 33''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 33''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 31''
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 27''
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Pacha Espino sustituyendo a Pedro Díaz debido a una lesión.
Min. 27''
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).
Min. 26''
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).
Min. 23''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
Min. 22''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 20''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.
Min. 17''
Fuera de juego, Real Madrid. Álvaro Carreras intentó un pase en profundidad pero Arda Güler estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
Min. 15''
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 15''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
Min. 14''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 13''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 13''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
Min. 6''
Remate fallado por Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
Min. 6''
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 5''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 5''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento