Real Madrid - Atlético de Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 29
22 de Marzo de 2026 21:00 .h
Finalizado
Real Madrid
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior 52'
Federico Valverde 55'
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior 72'
3
2
Min. '
Final del partido, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2.
Min. 90'+6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico González.
Min. 90'+5''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena.
Min. 90'+3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 90'+2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 90'+2''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Koke.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 90'+1''
Remate fallado por Fran García (Real Madrid) remate con la izquierda desde la banda izquierda que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dean Huijsen.
Min. 87''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Álvaro Carreras sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 84''
Min. 84''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 83''
Remate parado por bajo a la izquierda. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 83''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 83''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 81''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 77''
Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta roja.
Min. 77''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 77''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Arda Güler.
Min. 72' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold.
Min. 71''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 68''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 68''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 68''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 66' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 65''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Trent Alexander-Arnold sustituyendo a Dani Carvajal.
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Kylian Mbappé sustituyendo a Thiago Pitarch.
Min. 63''
Thiago Pitarch (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 63''
Falta de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 63''
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 62''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 61''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 61''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 61''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 60''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 60''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 57''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 57''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nico González sustituyendo a Johnny Cardoso.
Min. 57''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Antoine Griezmann.
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 55''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 54''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 52''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 51''
Penalti a favor del Real Madrid. Brahim Díaz sufrió falta en el área.
Min. 51''
Penalti cometido por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 48''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Min. 47''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 47''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 0, Atlético de Madrid 1.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 1.
Min. 45'+1''
Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 44''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Antoine Griezmann.
Min. 42''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Carvajal con un centro al área.
Min. 41''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 37''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Koke.
Min. 36''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 36''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 35''
Min. 35''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 33' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Atlético de Madrid 1. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 31''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 29''
Remate parado por bajo a la izquierda. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 27''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 27''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Min. 24''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 22''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 22''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Koke.
Min. 22''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 21''
Thiago Pitarch (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Min. 19''
Se reanuda el partido.
Min. 18''
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 12''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 9''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 9''
Federico Valverde (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 8''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 5''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 2''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Fran García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento