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Superdeporte

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28

14 de Marzo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Real Madrid

Real Madrid

0

0

Elche

Elche

Estadio Bernabéu

Árbitro: Jesús Gil Manzano

1 Parte
Real Madrid
Elche
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Real Madrid - Elche en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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