Real Madrid - Levante en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 20
17 de Enero de 2026 14:00 .h
Finalizado
2
0
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Levante 0.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Levante 0.
Min. 90'+4''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler.
Min. 90'+2''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 90''
Cambio en Real Madrid, entra al campo David Alaba sustituyendo a Raúl Asencio.
Min. 89''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 89''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 88''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 84''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Min. 83''
Cambio en Levante, entra al campo Jon Olasagasti sustituyendo a Iván Romero debido a una lesión.
Min. 83''
Cambio en Levante, entra al campo Paco Cortés sustituyendo a Carlos Álvarez.
Min. 83''
Cambio en Levante, entra al campo Carlos Espí sustituyendo a Kareem Tunde.
Min. 82''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 79''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 78''
Min. 78''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde después de un pase en profundidad.
Min. 76''
Franco Mastantuono (Real Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé tras un saque de esquina.
Min. 75''
Min. 73''
Fuera de juego, Levante. Carlos Álvarez intentó un pase en profundidad pero Ugo Raghouber estaba en posición de fuera de juego.
Min. 72''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 72''
Min. 71''
Remate fallado por Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 71''
Min. 70''
El juego está detenido debido a una lesión Alan Matturro (Levante).
Min. 68''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 67''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Franco Mastantuono después de un pase en profundidad.
Min. 66''
Cambio en Levante, entra al campo Iker Losada sustituyendo a Karl Etta Eyong.
Min. 66''
Cambio en Levante, entra al campo Ugo Raghouber sustituyendo a Unai Vencedor.
Min. 65' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Levante 0. Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 65''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai Vencedor.
Min. 64''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 64''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 64''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alan Matturro.
Min. 62''
Min. 62''
Unai Vencedor (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 62''
Alan Matturro (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Dean Huijsen.
Min. 61''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho sale rozando la escuadra derecha tras botar una falta.
Min. 60''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 60''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 58''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Levante 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 56''
Penalti a favor del Real Madrid. Kylian Mbappé sufrió falta en el área.
Min. 56''
Penalti cometido por Adrián de la Fuente (Levante) tras una falta dentro del área.
Min. 55''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 53''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 53''
Min. 51''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 50''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 50''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Álvarez tras botar una falta.
Min. 49''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 49''
Karl Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 48''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 48''
Min. 46''
Min. 46''
Karl Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Arda Güler sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Gonzalo García.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 0, Levante 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Real Madrid 0, Levante 0.
Min. 45'+2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 45'+2''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 45''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 44''
Fuera de juego, Levante. Carlos Álvarez intentó un pase en profundidad pero Karl Etta Eyong estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Iván Romero (Levante).
Min. 43''
Gonzalo García (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 43''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 42''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Min. 41''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 41''
Alan Matturro (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Karl Etta Eyong tras un contraataque.
Min. 38''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 37''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Federico Valverde con un centro al área.
Min. 37''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 37''
Min. 35''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Min. 34''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Álvarez.
Min. 33''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raúl Asencio después de un pase en profundidad.
Min. 33''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Min. 31''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 31''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 31''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Min. 30''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 26''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 22''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 21''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 21''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 21''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Karl Etta Eyong (Levante).
Min. 18''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 17''
Unai Vencedor (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 17''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Unai Vencedor (Levante).
Min. 16''
Min. 15''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 14''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
Min. 14''
Remate rechazado de Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 13''
Min. 13''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Min. 7''
Remate fallado por Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Vinícius Júnior tras un saque de esquina.
Min. 7''
Min. 7''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 4''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 4''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 1''
Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kareem Tunde.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento