Real Madrid - Mallorca en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
30 de Agosto de 2025 21:30 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Mallorca 1.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Mallorca 1.
Min. 90'+7''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+7''
Falta de Johan Mojica (Mallorca).
Min. 90'+5''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Kylian Mbappé.
Min. 90'+4''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+4''
Falta de Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 90'+3''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 90'+1''
Mano de Takuma Asano (Mallorca).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Falta de Sergi Darder (Mallorca).
Min. 89''
Éder Militão (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 89''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 89''
Jan Virgili (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 87''
Cambio en Mallorca, entra al campo Jan Virgili sustituyendo a Manu Morlanes.
Min. 87''
Cambio en Mallorca, entra al campo Takuma Asano sustituyendo a Mateo Joseph.
Min. 86''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 85''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 85''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 84''
Min. 84''
Min. 83''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
Min. 80''
Falta de Dani Carvajal (Real Madrid).
Min. 80''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Cambio en Mallorca, entra al campo Antonio Sánchez sustituyendo a Mateu Morey.
Min. 78''
Cambio en Mallorca, entra al campo Johan Mojica sustituyendo a Toni Lato.
Min. 78''
Min. 76''
Min. 75''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Antonio Raíllo.
Min. 72''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 72''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 72''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Arda Güler.
Min. 71''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 70''
Fuera de juego, Mallorca. Manu Morlanes intentó un pase en profundidad pero Marash Kumbulla estaba en posición de fuera de juego.
Min. 68''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Martin Valjent (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 67''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 67''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 67''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Franco Mastantuono.
Min. 65''
Remate rechazado de Samú Costa (Mallorca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 65''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Min. 64''
Remate fallado por Antonio Raíllo (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sergi Darder con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 64''
Cambio en Mallorca, entra al campo Samú Costa sustituyendo a Pablo Torre.
Min. 63''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 62''
Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 61''
Remate rechazado de Mateo Joseph (Mallorca) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Sergi Darder.
Min. 61''
Remate rechazado de Mateo Joseph (Mallorca) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Toni Lato.
Min. 60''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de Mateo Joseph (Mallorca).
Min. 57''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 2-1 Mallorca.
Min. 55''
GOL ANULADO POR EL VAR: Arda Güler (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 55''
Mano de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 55''
Remate parado por bajo a la izquierda. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 51''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 48''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 2, Mallorca 1.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Real Madrid 2, Mallorca 1.
Min. 45'+6''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 45'+6''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+5''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 45'+5''
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergi Darder.
Min. 45'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45'+2''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Mano de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 43''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 42''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 41''
Remate fallado por Manu Morlanes (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 40''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 40''
Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Mallorca 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Valverde tras un contraataque.
Min. 37' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Mallorca 1. Arda Güler (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dean Huijsen con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 36''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Morlanes.
Min. 34''
Min. 32''
Min. 32''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 28''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 28''
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 26''
Mateo Joseph (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 24''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 24''
Remate rechazado de Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Torre.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 22''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 22''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Mallorca 1. Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Torre con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 10''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 8''
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 7''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 0-0 Mallorca.
Min. 6''
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 6''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento