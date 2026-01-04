Real Madrid - Real Betis en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 18
04 de Enero de 2026 16:15 .h
Finalizado
Real Madrid
Gonzalo García 20'
Gonzalo García 50'
Raúl Asencio 56'
Gonzalo García 82'
Fran García 93'
5
1
Min. '
Final del partido, Real Madrid 5, Real Betis 1.
Min. 90'+4''
Final segunda parte, Real Madrid 5, Real Betis 1.
Min. 90'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 5, Real Betis 1. Fran García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Federico Valverde con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 90'+2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pablo García.
Min. 90'+1''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Franco Mastantuono después de un pase en profundidad.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Min. 89''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Ferland Mendy sustituyendo a Antonio Rüdiger.
Min. 88''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Gonzalo García.
Min. 88''
Cambio en Real Betis, entra al campo Pablo García sustituyendo a Antony.
Min. 82' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 4, Real Betis 1. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Arda Güler.
Min. 82''
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 81''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Arda Güler sustituyendo a Rodrygo.
Min. 77''
Remate fallado por Giovani Lo Celso (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Fornals tras un saque de esquina.
Min. 76''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 76''
Rodrigo Riquelme (Real Betis) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Natan.
Min. 75''
Min. 75''
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
Min. 74''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giovani Lo Celso.
Min. 73''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 73''
Rodrigo Riquelme (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 73''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo con un centro al área.
Min. 72''
Min. 72''
Falta de Marc Bartra (Real Betis).
Min. 70''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rodrigo Riquelme.
Min. 68''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrigo Riquelme (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 67''
Cambio en Real Betis, entra al campo Rodrigo Riquelme sustituyendo a Aitor Ruibal.
Min. 67''
Cambio en Real Betis, entra al campo Sergi Altimira sustituyendo a Marc Roca.
Min. 66' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Real Betis 1. Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 65''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 64''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Aitor Ruibal (Real Betis) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cucho Hernández.
Min. 64''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 63''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marc Roca (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 63''
Min. 61''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 61''
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 61''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 61''
Falta de Cucho Hernández (Real Betis).
Min. 59''
Min. 58''
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 56' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Real Betis 0. Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 55''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Natan.
Min. 54''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Falta de Antony (Real Betis).
Min. 53''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 53''
Min. 53''
Pablo Fornals (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Real Betis 0. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 48''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 48''
Min. 47''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 47''
Falta de Natan (Real Betis).
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Real Betis 0.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Giovani Lo Celso sustituyendo a Nelson Deossa.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Héctor Bellerín sustituyendo a Ángel Ortiz.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Madrid 1, Real Betis 0.
Min. 45'+2''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 45'+1''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 43''
Min. 42''
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ángel Ortiz con un centro al área.
Min. 41''
Se reanuda el partido.
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 40''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 36''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 36''
Cucho Hernández (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Antony.
Min. 32''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 32''
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 32''
Min. 31''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
Min. 30''
Min. 30''
Min. 28''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 27''
Min. 27''
Ángel Ortiz (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 26''
Remate rechazado de Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 24''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 24''
Min. 24''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Antony.
Min. 22''
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Real Betis 0. Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras botar una falta.
Min. 19''
Ángel Ortiz (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 19''
Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).
Min. 17''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álvaro Valles.
Min. 17''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 15''
Fuera de juego, Real Madrid. Gonzalo García intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Remate fallado por Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 12''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 12''
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
Min. 12''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 11''
Min. 11''
Min. 10''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Min. 9''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 9''
Álvaro Valles (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ricardo Rodríguez.
Min. 8''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
Min. 5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 5''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 3''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento