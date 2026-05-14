Real Madrid - Real Oviedo en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 36
14 de Mayo de 2026 21:30 .h
Finalizado
2
0
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
Min. 90'+1''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
Min. 90'+1''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 88''
Daniel Yáñez (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Falta de Pablo Agudín (Real Oviedo).
Min. 88''
Min. 88''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 87''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 87''
Falta de Lucas Ahijado (Real Oviedo).
Min. 86''
Min. 85''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 84''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 84''
Remate parado a la escuadra izquierda. Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Eric Bailly.
Min. 84''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 83''
Min. 82''
El juego está detenido debido a una lesión Rahim Alhassane (Real Oviedo).
Min. 80' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Real Oviedo 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 79''
Fuera de juego, Real Madrid. Raúl Asencio intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 79''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Pablo Agudín sustituyendo a Nicolás Fonseca.
Min. 79''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Lucas Ahijado sustituyendo a Nacho Vidal.
Min. 79''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Daniel Yáñez sustituyendo a Franco Mastantuono.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo César Palacios sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 76''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 76''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 75''
Min. 75''
El juego está detenido debido a una lesión Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 75''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 74''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 74''
Min. 71''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 69''
Remate rechazado de Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 69''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Kylian Mbappé sustituyendo a Gonzalo García.
Min. 69''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Thiago Fernández.
Min. 68''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 68''
Nicolás Fonseca (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 65''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 65''
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 64''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
Min. 63''
Remate fallado por Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alberto Reina después de un pase en profundidad.
Min. 62''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 62''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de Rahim Alhassane (Real Oviedo).
Min. 58''
Remate parado por bajo a la izquierda. Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 57''
Remate fallado por Alberto Reina (Real Oviedo) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rahim Alhassane con un centro al área.
Min. 55''
Min. 55''
Nicolás Fonseca (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Ilyas Chaira.
Min. 54''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 53''
Gonzalo García (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 53''
Min. 51''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 51''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Trent Alexander-Arnold tras botar una falta.
Min. 50''
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 50''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 49''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Fonseca.
Min. 49''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 46''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Real Oviedo 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Real Madrid 1, Real Oviedo 0.
Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 45'+1''
Remate parado a la escuadra izquierda. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Real Oviedo 0. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 42''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 42''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 39''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Min. 38''
Remate fallado por Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 38''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 35''
Remate fallado por Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 33''
Remate fallado por Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 31''
Remate rechazado de Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 27''
Min. 27''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 25''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Eduardo Camavinga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Nacho Vidal.
Min. 24''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 22''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Min. 21''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Brahim Díaz tras un saque de esquina.
Min. 21''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 17''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 13''
Fuera de juego, Real Oviedo. Thiago Fernández intentó un pase en profundidad pero Rahim Alhassane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Gonzalo García.
Min. 9''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 8''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 8''
Remate rechazado de Alberto Reina (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Santiago Colombatto después de un pase en profundidad.
Min. 6''
Remate parado por bajo a la izquierda. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 6''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Min. 4''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 3''
Min. 3''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rahim Alhassane.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento