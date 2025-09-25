Real Oviedo - Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 6
25 de Septiembre de 2025 21:30 .h
1ª parte - Min. 28
0
0
Min. 29''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 28''
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
Min. 26''
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
Min. 26''
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Salomón Rondón.
Min. 25''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 25''
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 24''
Remate rechazado de Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Lucas Ahijado.
Min. 23''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 22''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 22''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 18''
Fuera de juego, Real Oviedo. Haissem Hassan intentó un pase en profundidad pero Lucas Ahijado estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Fuera de juego, Real Oviedo. Alberto Reina intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 13''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 13''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Leander Dendoncker.
Min. 8''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 7''
Remate rechazado de Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área.
Min. 7''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.
Min. 6''
Remate fallado por David Carmo (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 6''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.
Min. 5''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 4''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 3''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 2''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 2''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento